Claves sobre el proceso de ‘impeachment’ a Joe Biden y las 7 mentiras de republicanos que acusa la Casa Blanca

Los republicanos en la Cámara de Representantes comenzaron una investigación al presidente Joe Biden para determinar los siguientes pasos hacia un juicio político o proceso de ‘impeachment’.

Desde hace varios meses, los republicanos han insistido en que el mandatario obtuvo beneficios y ayudó a los negocios de su hijo Hunter Biden, sobre todo cuando el ahora presidente Biden era vicepresidente, durante el gobierno de Barack Obama.

La semana pasada un sondeo de Public Policy Polling reveló que el plan de ‘impeachment’ a Biden era rechazado por el 67% de los votantes en 18 distritos claves para las elecciones en 2024.

El sondeo establece que el 55% de los encuestados cree que una investigación de juicio político tiene como fondo ayudar al expresidente Donald Trump, más que encontrar la verdad sobre Biden.

La decisión de los republicanos

El martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (California), dijo los republicanos tenían suficientes elementos para evaluar la “conducta del presidente Biden”.

“Hoy ordeno a los comités de nuestra Cámara de Representantes que abran una investigación formal de juicio político contra el presidente”, dijo McCarthy. “Este siguiente paso lógico dará a nuestros comités todo el poder para reunir todos los hechos y respuestas para el público estadounidense”.

El presidente del Comité de Supervisión, James Comer (Kentucky), dirigirá la investigación, pero se coordinará con presidente del Comité Judicial, Jim Jordan (Ohio), y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith (Missouri), todos republicanos.

El proceso inicia con algunos pasos cuestionados, ya que McCarthy no mencionó una votación en el pleno para asegurar el proceso de investigación.

Al justificar su decisión, McCarthy acusó a Biden de “abuso de poder, obstrucción y corrupción”.

“A través de nuestras investigaciones, hemos descubierto que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero”, aseguró. “Testigos presenciales han testificado que el presidente participó en múltiples llamadas telefónicas y tuvo múltiples interacciones, las cenas resultaron en autos y millones de dólares para sus hijos y a los socios comerciales de su hijo”.

Entre otros señalamientos están $20 millones de dólares que habrían beneficiado a los Biden, además de hay 150 transacciones “sospechosas”.

Qué dice la Casa Blanca

En un documento distribuido a medios, la Casa Blanca acusa que los republicanos están abriendo una investigación de juicio político “basada en mentiras”.

“Cuando incluso los miembros republicanos de la Cámara de Representantes admiten que simplemente no hay evidencia de que Joe Biden haya hecho algo malo”, considera la Administración Biden.

Agrega que el proceso de los republicanos basado en mentiras abona al ambiente de “desinformación” que ya circulan en redes sociales, como Facebook, pero también acusó a medios de comunicación de replicarlas, como Fox News.

“Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes deberían rendir cuentas por el hecho de que se están acercando a un juicio político por acusaciones que no sólo son infundadas, sino que, en prácticamente todos los casos, han sido refutadas activamente (incluso por testigos y documentos de sus propias investigaciones)”, acota la Casa Blanca.

¿Hay siete mentiras de republicanos?

En su documento, la Casa Blanca enlista siete mentiras que los republicanos han difundido para sustentar su investigación al presidente Biden.

1. Biden y soborno del extranjero.- Los republicanos dicen que un formulario FD-1023 del FBI revela “una fuente” informó al FBI sobre el presunto soborno a Biden por parte del fundador de Burisma, una compañía energética ucraniana, cuando Hunter Biden formó parte de la junta directiva de esta empresa. La Casa Blanca, citando al FBI, señala que dicho documento es un formulario de recopilación de datos, pero no son pruebas documentadas ni verificadas. “Registrar esta información no la valida, no establece su credibilidad ni la compara con otra información conocida o desarrollada por el FBI en nuestras investigaciones”, dijo la agencia.

2. El despido de un fiscal ucraniano.- Los republicanos afirman que siendo vicepresidente Biden intervino para que despidieran al fiscal general de Ucrania, Victor Shokin, a fin de favorecer a Burisma. La Casa Blanca Shokin “no estaba investigando a Burisma o Hunter Biden”, además de que “la comunidad internacional y los defensores anticorrupción en Ucrania también estaban pidiendo que Shokin fuera destituido”, debido a corrupción. Tambipen se citan conclusiones del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

3. Biden hace negocios con adversarios.- Uno de los reclamos comunes es que Biden y su familia ha hecho negocios con adversarios de EE.UU. logrando beneficios millonarios. La Casa Blanca afirma que los socios de Hunter Biden, quienes fueron testigos elegidos por los republicanos de la Cámara, negaron que el presidente haya estado involucrado en los negocios de su hijo.

4.- Biden toma decisiones con base en intereses extranjeros.- Los republicanos han hecho afirmaciones de que el presidente está “comprometido con adversarios extranjeros” y eso afecta sus decisiones. La Casa Blanca acusa que los republicanos no han demostrado cuáles son esas decisiones.

5.- Intervención en investigación a Hunter Biden.- Otra acusación de republicanos es que el presidente Biden intervino en la investigación a Hunter Biden, liderada por el fiscal David Weiss, nombrado por el expresidente Trump. El hecho es que Biden mantuvo a ese fiscal y el propio fiscal ha dicho tener “autoridad suprema” sobre el caso.

6.- La Administración Biden está “obstruyendo” las investigaciones.- Los propios republicanos, como el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer (Kentucky), ha reconocido haber recibido cien por ciento de la información que ha solicitado.

7.- Biden y la Casa Blanca han cambiado sus versiones.- Los republicanos afirman que la Casa Blanca ha intentado “cambiar las reglas del juego”, pero los propios testigos de los republicanos, como Eric Schwerin, ex socio comercial de Hunter Biden, dijeron que el presidente Biden no estaba involucrado en sus negocios, afirmación que ha sostenido el presidente.