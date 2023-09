En ceñidos leggings negros Carolina Miranda se muestra en el piso, haciendo ejercicios para su abdomen

Carolina Miranda ha recurrido a sus historias de Instagram para publicar un video que impresionó a sus fans y con el que demuestra la gran flexibilidad que tiene en su cuerpo. Ella aparece recostada en el piso, usando ajustados leggings negros y haciendo “bicicletas”, como parte de una rutina para fortalecer su abdomen. El mensaje que escribió en su post fue: “Permanece enfocada, no importa nada más. El arte te llama y te obliga a transformar tu forma”.

La bella protagonista de la telenovela “Tierra de esperanza” tiene ya más de un millón de seguidores en esa red social, y también los complació con una imagen que la muestra al borde de una red, usando un minibikini color azul agua que resaltó su perfecta figura. Todo lo complementó con el texto: “🌊🌺 F L U I R 🌺🌊… déjalo ir, déjalo que se pierda, que se lo lleve el viento”. View this post on Instagram A post shared by caromirandaof (@caromirandaof)

Hace algunas semanas Carolina salió a pasear y a hacer unas compras, y optó por usar una blusa blanca y unos shorts de jean; su look lo complemento con una gorra. Ella también posó de espaldas en un balcón y escribió en su post: “APAPACHAR es de mis palabras favoritas ❤️‍🩹💫 viene del Náhuatl “Apapachoa” y significa ‘Acariciar con el alma'”.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: