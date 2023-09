¿Vale la pena tener un seguro para tu mascota?

Consumer Reports evalúa por primera vez las aseguradoras de mascotas y sus calificaciones pueden ayudarte a decidir si comprar una póliza de seguro para tu mascota es una buena decisión financiera, o si puede brindarte tranquilidad.

By Brian Vines

Cuando me preguntan si me gustan más los gatos o los perros, mi respuesta es sí. Tenemos uno de cada uno en mi casa: Logo, que es un buen chico y ha estado con nosotros durante dos años, y Phoebe, que llegó a nuestra puerta como una gatita callejera hace tres años. Ambos son felices, sanos y no tienen seguro.

En nuestro caso, un seguro para mascotas se ha mantenido por mucho tiempo dentro de nuestra lista de posibles cosas a considerar, así también como el obtener un servicio de Internet más rápido o buscar tarjetas de crédito con tasas de interés más bajas. Pero nuestra lasitud fue cuestionada una tarde cuando Phoebe apareció en la puerta de atrás de la casa desorientada, cojeando y con una zona del tamaño de una moneda de cinco centavos, en su muslo izquierdo, sin pelo. Estaba preocupado por Phoebe, pero también me preocupaba gastar mucho dinero.

La realidad es que la mayoría cerca de 65 millones de hogares estadounidenses que tienen un perro y los 46 millones de hogares que tienen un gato, tampoco los tienen asegurados; solo 4.8 millones de gatos y perros cuentan con un seguro en este país. En esta evaluación realizada por Consumer Reports por primera vez, calificaron 8 proveedores de seguros para mascotas: ASPCA, Banfield, Embrace, Fetch, Healthy Paws, Nationwide Pet Insurance, Pets Best y Trupanion. Basamos nuestras calificaciones en una encuesta realizada a 2,061 de los miembros de Consumer Reports que tienen mascotas aseguradas, examinando cosas como el costo de la prima de seguro, el proceso de reclamos y si las personas tienen la opción de elegir a qué veterinario acudir.

Ve directamente a…

Nuestras evaluaciones de las compañías de seguros para mascotas encontraron que la mayoría de las personas que cuentan con un seguro no están completamente satisfechas con su cobertura. De hecho, de los 8 proveedores de seguros para mascotas que analizamos, 6 obtuvieron solo una calificación intermedia en cuanto a satisfacción en general y 2 obtuvieron calificaciones desfavorables.

En el mundo de los seguros, la cobertura para mascotas es algo así como una especie de mezcla, a diferencia de los seguros para automóvil o para el hogar, no es obligatorio por ley ni por las compañías hipotecarias. Tiene algunas similitudes con los seguros de salud para personas, ya que la mayoría de los planes tienen primas, deducibles anuales y copagos (pagos compartidos). Sin embargo, las pólizas de seguro para mascotas varían más en lo que cubren o no cubren, ya que no todas las compañías de seguros cubren los mismos servicios veterinarios o problemas de salud como parte de sus planes básicos.

Debido a esto, a la hora de querer comprar un seguro para mascota, el comparar las diferentes opciones puede ser complicado. Por ejemplo, los planes de la compañía Trupanion cubren enfermedades, lesiones, cirugías y hospitalizaciones, al igual que medicinas y cuidado dental avanzado. Pero con la compañía de seguros Liberty Mutual, puedes adquirir una cobertura para atención médica solo en caso de un accidente, o cobertura para accidentes y enfermedades, o para accidentes, enfermedades y cuidados preventivos de salud. Los planes de la compañía Banfield Pet Hospital, que en realidad son más parecidos a una cuenta de gastos veterinarios flexible, cubren únicamente los gastos de salud preventiva.

Detalles del seguro para mascotas

¿Estás considerando comprar un seguro para mascotas? Aquí hay otros aspectos importantes que debes saber.

Las condiciones de salud preexistentes por lo general no están cubiertas. Una condición preexistente es cualquier enfermedad o lesión que tu mascota padece previamente al inicio de la cobertura del seguro. Algunas son clasificadas como incurables, como el cáncer y la diabetes (Sí, los perros y los gatos pueden desarrollar diabetes) y otras pueden ser tratables como la fractura de un hueso. Las compañías de seguro pueden pedirte el historial médico de tu mascota para revisarlo. También, pueden imponer periodos de espera antes de aprobar tu solicitud, estos pueden ser de 2 días hasta 12 meses, dependiendo de la compañía de seguros y si tu mascota está recibiendo atención por alguna enfermedad, accidente u otra razón.

El costo de las primas, los deducibles y los copagos pueden acumularse. El costo de la prima puede variar mucho porque se basa en la cobertura que elijas, el lugar en donde vives, el tipo de mascota que tienes y su edad. En nuestra encuesta, la prima promedio pagada fue de $47 al mes por mascota. Dependiendo del plan que elijas, los deducibles pueden fluctuar entre $0 hasta $1000 o más, y los copagos (el porcentaje fijo del total de la cuenta del veterinario que debes pagar de tu bolsillo) son usualmente del 20%.

Pueden existir límites anuales. Las compañías de seguro de mascotas suelen imponer límites anuales sobre cuánto pagarán por la cobertura individual de un animal. Si llegas a tu límite anual, será tu responsabilidad pagar cualquier atención veterinaria. Los límites de cobertura anual varían según el proveedor. Los límites anuales de la compañía de seguros ASPCA varían desde $2,500 hasta una cobertura ilimitada. La compañía Nationwide ofrece cantidades máximas anuales de $5,000, $7,500, $10,000 e incluso cobertura ilimitada, dependiendo del plan.

Por lo general, los dueños de mascotas suelen ser los responsables de pagarle a los proveedores directamente. Esto significa que debes tener los medios para pagar la cuenta del veterinario al momento de la consulta y después debes presentar un reclamo para un reembolso ante la compañía de seguros.

Más de la mitad (55%) de los encuestados de CR recibieron un reembolso completo tras pagar la cantidad del copago que está estipulada en la póliza, por los reclamos que presentaron en los últimos 12 meses. Un 21% recibió un reembolso parcial. Aunque el tipo y la cantidad de reclamos presentados por los encuestados en nuestro estudio variaron, la compañía Embrace Pet Insurance ofreció el nivel más alto de reembolsos completos, pagando en su totalidad el 86% de los reclamos, seguido de cerca por las compañías Banfield (84%) y Trupanion (79%). Por el contrario, las compañías Pets Best y Nationwide Pet Insurance parecen tener menos probabilidades de proporcionar reembolsos completos en los reclamos que se presentaron recientemente, con porcentajes de reembolso de 63% y 61% respectivamente.

La mayoría de los planes te permiten elegir el veterinario que tu elijas. Mientras el servicio prestado esté cubierto por tu póliza de seguro, el reembolso que recibirás será de acuerdo a los términos estipulados sin importar a qué veterinario vayas o en dónde. Al elegir tu proveedor, solicita una lista de precios y ten en cuenta los límites de tu cobertura. Los planes de cobertura de salud preventiva de la compañía Banfield Pet Hospital son la excepción a la regla, las personas bajo su seguro deben elegir un proveedor que esté dentro de su red de más de 3,600 veterinarios.

Photo: Dalibor Porcic

Entonces, ¿Vale la pena el seguro para mascotas?

Si el seguro para mascotas vale la pena o no es algo que solo tú puedes contestar.

Si el costo es tu principal preocupación, el análisis de CR sobre las experiencias de reclamos de los encuestados sugiere que el tener a tu mascota asegurada no garantiza que vas a ahorrar dinero en atención veterinaria. La encuesta de CR se concentró en evaluar los costos mensuales de las primas, los reclamos y los reembolsos. Después de pagar las primas mensuales (en promedio $47 al mes o $564 al año), la persona entrevistada promedio que reclamó $786 en servicios veterinarios mantuvo el punto de equilibrio.

Sin embargo, el dinero no es la única consideración. Tener un seguro también puede brindarte tranquilidad, ya que puede aliviar tu preocupación de tener que aplicar la eutanasia a tu mascota a dormir en caso de que se enferme y necesite un tratamiento costoso. “Es triste ver que a veces los dueños de mascotas tienen que sacrificarlas porque no tienen los medios económicos para cubrir las cuentas médicas”, dijo una de las personas encuestadas que había asegurado a su perrito chihuahua una década antes de que un susto con el cáncer le requiriera estudios, radiografías y varias consultas con un oncólogo. Las cuentas fueron de casi 7,000 dólares, y el seguro las cubrió. “Tener un seguro para mascotas te da la tranquilidad de saber que cuando tu mascota se enferme, Dios no lo quiera, pero si pasa puedes cuidar de ella sin siquiera tener que pensar en lo costoso que pueda ser”, dijo José, uno de los encuestados que vive en Quebec.

Alternativas al seguro para mascotas

Al hablar de gastos veterinarios, los dueños de mascotas tienen algunas otras opciones.

Prueba la telesalud (telemedicina). Esto me hace hablar nuevamente de nuestra gata. En lugar de ir a un veterinario, el veterinario vino a ella. Mejor dicho, se trató de un técnico veterinario que es un enfermero de animales, y fué a través de un servicio de telesalud para perros y gatos que está disponible las 24 horas. Después de responder algunas preguntas generales como la edad, la raza y el peso de Phoebe, nos presentaron dos opciones: una consulta individual por $25 que incluía 5 días de acceso ilimitado a un veterinario o una membresía ilimitada de $50 al mes con acceso ilimitado a un veterinario todo el año.

Elegimos la consulta individual y unos 10 minutos después iniciamos una videollamada con un técnico veterinario. El área sin pelo fue diagnosticada como una herida ocasionada por una pelea entre gatos. Nos dijeron cómo limpiar la herida, nos dieron una lista de suministros, nos recetaron antibióticos y calmaron nuestros nervios. Entre la consulta, los medicamentos y los suministros gastamos alrededor de $133 por el tratamiento de Phoebe, que nos alegra compartir que ya está totalmente recuperada.

Aunque una llamada de telesalud no puede brindarte todos los servicios que te ofrecen en un consultorio veterinario tradicional, si ayuda a compensar la necesidad que tienen algunas personas al no tener cerca un centro de atención médica veterinaria para sus mascotas. Dos servicios de telesalud veterinaria que puedes probar son: Bond Vet y Pawp. (Lee también cómo ahorrar al comprar medicinas para mascotas en línea y cómo hacerlo de forma segura, al igual que cómo ahorrar en otros recursos para mascotas).

Busca atención subsidiada. Por ejemplo, AlignCare, un programa que inició en el 2018, fundado por Michael J. Blackwell, DVM, director del Programa de Equidad en Salud para Mascotas en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Tennessee, brinda atención médica para mascotas a precios más bajos a los dueños que están inscritos en algunos programas de asistencia gubernamental, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o Medicaid. Financiado por subsidios, AlignCare, cubre el 60% de la cuenta en las clínicas veterinarias participantes, que ya han reducido sus tarifas en un 20%. Los dueños de mascotas son responsables de un copago del 20%. AlignCare está actualmente disponible en 10 comunidades en todo el país.

Hay 33 universidades de medicina veterinaria que están acreditadas en todo el país. Un hospital técnico veterinario puede ofrecerte descuentos en todo, desde visitas médicas rutinarias hasta servicios de esterilización y castración. La Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina Veterinaria recomienda ponerte en contacto con sus instituciones participantes para preguntar sobre servicios específicos.

Considera la posibilidad de asegurar a tu mascota tú mismo. En lugar de gastar dinero pagando un seguro para mascotas, mejor deposita cada mes una cantidad similar en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Utilizar una calculadora de ahorros en línea puede ayudarte a ver cuánto dinero puedes ahorrar en un año, y así tenerlo para cualquier emergencia de salud que puedan tener tus mascotas. Si no se presenta ningún incidente, aún tendrás todo ese dinero.

Ten cuidado de financiar servicios de atención veterinaria. Si has estado en una clínica veterinaria en los últimos 20 años, es posible que hayas visto solicitudes para CareCredit, una tarjeta de crédito para gastos de salud médica y gastos veterinarios. CareCredit, que en el 2021 era aceptado por el 75% de los médicos veterinarios en los Estados Unidos, otorga crédito sin intereses para gastos elegibles de $200 o más que deben pagarse en períodos que van desde seis a 24 meses.

Las personas que liquidan su saldo total dentro del período de tiempo designado pueden describir este servicio como un recurso valioso. Sin embargo, quienes no puedan hacerlo deberán pagar intereses sobre la cantidad total del préstamo original, no solo sobre el saldo restante.

En mayo, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor publicó un informe sobre tarjetas de crédito médicas y planes de financiamiento, que son similares a las tarjetas de crédito para gastos veterinarios. Y descubrió que cuando estos servicios son ofrecidos por proveedores médicos, es posible que los pacientes no entiendan los términos completamente y acaban con un crédito que no pueden pagar. En resumen: Incluso si tu proveedor de atención médica los está promocionando, estos servicios pueden tener riesgos importantes que en lugar de mejorar, pueden perjudicar tus posibilidades de pagar los servicios médicos que necesita tu mascota.

La decisión de comprar un seguro para mascotas es personal y puede requerir que los dueños de mascotas evalúen tanto sus razones financieras como emocionales. Para algunos, decidir comprar o no comprar un seguro para mascotas será cuestión de un simple cálculo matemático, mientras que para otros será más por motivos de tranquilidad, que por cuestiones de inversión. Encontrar un seguro que cubra las necesidades específicas de tu mascota, a un precio que puedas pagar, con términos y condiciones que puedas entender, requerirá que hagas un poco de investigación, pero el tiempo que emplees haciendo tu tarea podría ahorrarte futuros problemas y dolores de cabeza.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.