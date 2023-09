12 maneras de mantener a tu familia segura y conectada durante una emergencia

Los desastres pueden aislarte de tus seres queridos sin previo aviso. Planificar con anticipación puede evitarlo.

Cuando ocurre un desastre, un poco de preparación puede suponer una gran diferencia. Esto es particularmente cierto cuando se trata de hacer un seguimiento de tus seres queridos en caso de una emergencia, como un desastre natural.

“Ten siempre un plan de emergencia con al menos tres métodos diferentes de comunicación”, dice David Ofwono, director de First on Compliance, una empresa de consultoría de preparación para emergencias con sede en California. “Si ocurre algo, lo primero que necesitas saber es si las personas que te importan están bien”, añade.

Aquí compartimos 12 maneras de mantener a tu familia segura y conectada en caso de una emergencia.

Configura varias formas de conexión

Introduce los contactos clave en los teléfonos de todos los miembros de tu hogar. Da también a todas las personas que viven en tu casa listas de contactos impresas. Elige a alguien fuera de tu área para que actúe como un centro de comunicación de emergencia. Todos pueden acordar contactar a esa persona en caso de que no puedan comunicarse entre sí. Y asegúrate de que tus dispositivos electrónicos estén preparados para un desastre natural.

En una crisis, envía mensajes de texto en lugar de llamar. “Cada vez que ocurre un desastre, lo primero que todos hacen es usar sus teléfonos celulares, lo que colapsa el ancho de banda de los proveedores”, asegura Ofwono. “Los mensajes de texto consumen menos ancho de banda y es posible que se lleguen a enviar”.

Enciende un dispositivo a la vez para ahorrar energía. Localiza un lugar donde los trabajadores de emergencia hayan estacionado camiones de comunicaciones móviles que proporcionen ancho de banda adicional, como recomienda Ofwono. Es probable que tengas más posibilidades de comunicarte con tu celular.

Accede a redes sociales como Facebook y Nextdoor para aprovechar los recursos de la comunidad. Facebook, por ejemplo, tiene un Facebook, por ejemplo, tiene un centro de respuesta a crisis que contiene páginas relacionadas con catástrofes específicas. En esos espacios virtuales, la gente puede decir a sus amigos que está a salvo, pedir u ofrecer ayuda y encontrar más información.

Busca a un vecino que opere con radioaficionados o aprende a hacerlo tú mismo. Cuando los otros sistemas de comunicaciones fallan, las estaciones de radioaficionados, que operan independientemente de Internet y los sistemas telefónicos, se pueden instalar en casi cualquier lugar en cuestión de minutos y comunicarse por todo el mundo. Eso significa que puedes encontrar otro operador aficionado que sea capaz de ponerse en contacto con las personas con las que quieres comunicarte. Para capacitarte en comunicaciones de radioaficionados de emergencia, acude a la Cuando los otros sistemas de comunicaciones fallan, las estaciones de radioaficionados, que operan independientemente de Internet y los sistemas telefónicos, se pueden instalar en casi cualquier lugar en cuestión de minutos y comunicarse por todo el mundo. Eso significa que puedes encontrar otro operador aficionado que sea capaz de ponerse en contacto con las personas con las que quieres comunicarte. Para capacitarte en comunicaciones de radioaficionados de emergencia, acude a la Asociación Nacional de Radioaficionados (National Association for Amateur Radio), una organización de miembros de operadores de radioaficionados.

Asegúrate de recibir alertas de emergencia inalámbricas (WEA, wireless emergency alerts por sus siglas en inglés) en tu teléfono celular. Estas notificaciones gratuitas sobre situaciones críticas las envían funcionarios gubernamentales a dispositivos móviles. Consulta esta Estas notificaciones gratuitas sobre situaciones críticas las envían funcionarios gubernamentales a dispositivos móviles. Consulta esta lista de dispositivos compatibles y lee más sobre WEA en FCC.gov (La Comisión Federal de Comunicaciones).

Si el sistema telefónico de tu casa funciona mediante Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, Voice over Internet Protocol por sus siglas en inglés), asegúrate de que tenga una batería de respaldo. La copia de seguridad puede extender el tiempo de ejecución de la línea y permitir llamadas de emergencia. Si tu casa se encuentra entre las pocas que todavía tienen una línea fija de cobre, es posible que esa conexión funcione durante un corte, mientras que tus otros teléfonos no.

Perfecciona el plan de emergencia de tu familia

Guarda las bolsas de viaje y los kits de emergencia en un lugar fácil de alcanzar. Comprueba cada pocos meses que los alimentos y Comprueba cada pocos meses que los alimentos y medicamentos que contiene no hayan caducado y que tus documentos estén actualizados.

Guarda direcciones para llegar a los refugios locales y ten también a mano un mapa en papel. Infórmate de antemano Infórmate de antemano qué refugios aceptarán a tus mascotas

Realiza simulacros en tu hogar al menos una vez al año. Practica Practica cómo enfrentarte a un incendio , refugiarte en una habitación segura, evacuar y empacar el auto. Determina dónde reunirte fuera del hogar si están separados y busca al menos dos lugares alternativos y de fácil acceso. Convierte los ejercicios en juegos para motivar (en lugar de asustar) a los niños. Para motivar a las mascotas, recompénsalas con golosinas.

Conéctate con tu comunidad

Habla con los vecinos sobre recursos, como leña y herramientas, que puedan compartirse o intercambiarse fácilmente. “ Sin embargo, piénsalo dos veces si estás considerando compartir tu Sin embargo, piénsalo dos veces si estás considerando compartir tu generador portátil ”, dice David Trezza, el ingeniero de CR que dirige las pruebas del generador. Para hacerlo de forma segura, es necesario utilizar los cables de extensión adecuados (calibre 12 o más pesados) y asegurarte de dejar claro con tu vecino quién supervisará y mantendrá la unidad. “Personalmente, no creo que sea una buena idea”, comenta Trezza. CR recomienda el uso de un interruptor de transferencia con generadores portátiles, que te permiten alimentar electricidad de forma segura directamente al sistema de tu hogar.

Involúcrate con un equipo comunitario de respuesta a emergencias, o CERT (community emergency response team por sus siglas en inglés). Estos grupos de residentes están capacitados para preparar, ayudar y equipar a los vecinos para enfrentarse a emergencias. Descubre quién en tu vecindario puede realizar reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y primeros auxilios. O mejor aún, capacítate a ti mismo, ya sea en línea o en persona. Estos grupos de residentes están capacitados para preparar, ayudar y equipar a los vecinos para enfrentarse a emergencias. Descubre quién en tu vecindario puede realizar reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y primeros auxilios. O mejor aún, capacítate a ti mismo, ya sea en línea o en persona.

