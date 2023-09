Advertencia para André-Pierre Gignac: Nicolás Ibáñez no ve difícil competirle al francés 

Tigres de la UANL es una institución caracterizada por realizar rimbombantes contrataciones para su plantilla. Al conjunto felino han llegado hasta futbolistas campeones del mundo, pero ningún refuerzo ha sido tan rendidor como el de André-Pierre Gignac. Sin embargo, desde el banquillo de suplentes le respiran la nuca. Nicolás Ibáñez busca su momento con el conjunto de Siboldi.

Ibáñez no ha podido rendir desde que llegó a Tigres de la UANL. A pesar de que el goleador lamente su falta de oportunidades dentro de la cancha, el delantero considera que lo más importante es el rendimiento colectivo y conseguir los resultados. En eso se apoya para no caer en la impaciencia.

“No es fácil para mí, pero el trabajo de todos los días es para eso; trato de estar bien para el grupo. Acá lo importante es Tigres y no yo; mi trabajo es para aportar al grupo y estar siempre con disposición para cuando me toque”, dijo Ibáñez.

Ibáñez llegó a Tigres de la UANL por su gran rendimiento con Pachuca. Azael Rodriguez-Getty Images.

Gignac no es un monstruo

Nicolás Ibáñez fue cuestionado sobre el estatus inamovible de André-Pierre Gignac. El argentino no ve al delantero francés como un rival invencible y que no pueda quitarle el puesto. El exatacante del Pachuca considera que la falta de oportunidades pasa por un tema de esquema e incompatibilidad estratégica con las ideas de Siboldi.

“En cuanto al gol siempre está bueno convertir para un delantero, sirve para la confianza y después, difícil no es; el profe juega con un solo 9 y el equipo rinde bien, no es eso. Trabajo mucho en la paciencia; tigres es primero y trato de trabajar para los minutos que me toquen”, explicó.

Nicolás Ibáñez debutó con la camiseta de Tigres de la UANL en enero de 2023. Desde entonces el atacante ha jugado 34 partidos y solo ha marcado 7 goles además de conceder una asistencia.

Levanta la mano para la selección mexicana

Está de moda subirse a la “LamborJimmy”. Son muchos los extranjeros que han manifestado su deseo de vestir la camiseta de la selección mexicana y sumarse al proceso de Jaime Lozano de cara al Mundial de 2026. El atacante nacido en Venado Tuerto, Argentina, levantó una vez más su mano en apoyo a El Tri.

“Ya hice el trámite para nacionalizarme. Ya lo he dicho: estoy dispuesto; si me toca representar a México lo haría con orgullo. Estoy esperando a que salgan los últimos detalles de migración y creo me la van dar la nacionalidad”, sentenció.

