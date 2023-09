Agenda LA: Qué hacer del 14 al 20 de septiembre

El Grito en Los Angeles

La ciudad de Los Angeles, en coordinación con la concejal Mónica Rodríguez, llevará a cabo una fiesta y una ceremonia en el ayuntamiento de esa ciudad (200 N. Spring St., Los Angeles) para conmemorar un aniversario más de la independencia mexicana. El Grito, como se conoce a este evento, contará con la participación de artistas como Banda Machos, Las Colibrí, Las Cafeteras y Banda Las Angelinas. Viernes 5 a 11 pm. Entrada gratuita. Para todas las edades. Informes monicarodriguez.org/events/el-grito.

Foto: Archivo

Cine venezolano

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presentará la película Araya, para complementar la exhibición que actualmente realiza el Getty Research Institute, Alfredo Boulton: Looking at Venezuela (1928-1978). El documental venezolano que ha ganado premios, y que se proyecta en español con subtítulos en inglés, aborda las difíciles condiciones en las que trabajan los obreros de las minas de sal en una pequeña región costera de la península caribeña de Venezuela. Habrá una conversación al final con los curadores. Sábado 4 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Muestra de John Waters

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta John Waters: Pope of Trash, la primera exhibición comprensiva dedicada a las contribuciones al cine de este artista. En ella, explora su proceso, temas y acercamiento a la cinematografía. La exhibición sigue los elementos grotescos, atrevidos, cursis, hilarantes y arrojados a los que Water ha recurrido en sus sesenta años de carrera. Incluye una retrospectiva de sus filmes. A partir del domingo y hasta el 4 de agosto de 2024. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Antología satánica

La antología Satanic Hispanics llegará a salas selectas de Estados Unidos a partir de este fin de semana. La serie de terror reúne a cinco directores latinos cuyos trabajos son presentados algunos en inglés y otros en español. El viajero, (The Traveler), de Mike Méndez, También lo vi, de Demian Rugna, El Vampiro, de Eduardo Sánchez, Nahuales, de Gigi Saúl Guerrero y The Hammer of Zanzibar, de Alejandro Brugués, son las piezas que integran esta antología. A partir de hoy. Boletos desde $14. Informes satanichispanicsfilm.com.

Los Ángeles en LA

Los Ángeles Azules regresa a la ciudad para interpretar la plétora de éxitos que ha acumulado en sus más de tres décadas de trayectoria. La banda, que canta cumbias, originaria de Iztapalapa, una región de Ciudad de México, ofrecerá un show en el teatro Youtube (1011 S. Stadium, Inglewood), donde, como es su costumbre, tendrá invitados sorpresa. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $59. Informes youtubetheater.com.

Foto: Archivo

Música de Colombia

Los Gaiteros de San Jacinto, el ensamble de cumbia tradicional y gaita más importante de Colombia desde los años cincuenta, ofrecerá un concierto en el Lodge Room (104 N. Avenue 56 2nd Floor, Los Angeles). Como invitados tendrán a las bandas locales Buyepongo y The Gaslamp Killer. Lunes 7 pm. Boletos desde $25. Informes lodgeroomhlp.com.

Show de camionetas

El primer Grand National Truck Show, que se celebrará en el Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona), incluirá cientos de camionetas pickup, vans y SUVs de todas las marcas y de todos los años. Además de autos, este show familiar incluirá vendedores, una feria de comida y entretenimiento. Sábado 10 am a 8 pm y domingo de 10 am a 6 pm. Boletos desde $10; gratis menores de 5 años. Informes rodshows.com.

Show de terror

Angel of Light es una experiencia de teatro inmersiva de terror que debutará en el histórico teatro Los Angeles ( 615 S. Broadway, Los Angeles), y que consiste en una historia original creada por Chris Anastas y Mark Binder. En ella, los asistentes son transportados al Hollywood de 1935 para ser testigos de la terrorífica historia de Rota Krisha, donde se mezclan maldiciones antiguas, sonidos secretos y posesiones demoniacas. Del 15 de septiembre al 31 de octubre, con shows de miércoles a domingos 6 pm a 12 am. Boletos desde $60. Informes feverup.com.