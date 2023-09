Auténticos Decadentes vive un ‘maravilloso caos’

Guillermo “Capanga” Eijo toma con bastante jocosidad que, como a muchos de su generación, la tecnología no sea algo que se le dé fácil. Y es que para conectarse por video para hacer esta entrevista le tomó unos cuantos minutos.

“Las que me salvan son mis hijas”, dijo luego de varios intentos desesperados por activar el micrófono de su computadora. “Luego sale el nombre de ellas en lugar del mío”.

Pero la culpa no es de Guillermo, el trompetista de la veterana banda argentina Auténticos Decadentes. La culpa la tiene la tecnología, que en las últimas décadas ha avanzado vertiginosamente, sin dar tregua a una generación —como la de Guillermo— que quedó atrapada entre un mundo que marchaba a un paso aparentemente pausado, y otro que parece ir a la velocidad de la luz.

“Todavía recuerdo cuando íbamos a la discoteca diez amigos juntos y adentro todos nos separábamos”, dijo. “A la vuelta estábamos todos juntos y volvíamos todos juntos; no sé cómo lo hacíamos porque no teníamos forma de comunicarnos, no existían los celulares”.

Han pasado muchos años desde esas anécdotas, y es posible que muchos de quienes lean esta nota ni siquiera sepan lo que era una discoteca —lugares en la década de los ochenta a los que los jóvenes solían ir los fines de semana por las noches para bailar, oír música a niveles insoportables, beber y conocer gente—, pero esa es precisamente la era en la que se fundó y creció esta singular banda de rock.

Actualmente, a casi 37 años de haberse formado, se encuentra en un momento pujante de su carrera, a pesar de que para muchos el rock no está en una de sus mejores épocas.

“Yo creo que estamos en el mejor momento de nuestra carrera”, dijo el músico, cuya banda ofrecerá hoy un show como parte de su gira ADN en el Palladium Times Square de Nueva York, y el 24 de septiembre en el Hollywood Bowl de Los Angeles junto a Fabulosos Cadillacs. “Porque es maravilloso el caos que nos está ocurriendo, y más inquietante y fabuloso aún lo que está por venir; los Decadentes siempre fuimos una banda de mirar hacia adelante”.

Esa ha sido la fórmula para seguir vigentes, dijo Guillermo, pensar siempre en lo que harán y ser muy conscientes de lo que hicieron, porque “eso nos mantiene frescos”.

Lo que también la ha definido es ser una banda sin miedo y sin prejuicios, a pesar de que en sus inicios fue bastante criticada por los rockeros puristas que no veían con buenos ojos que Auténticos fusionara el rock con la cumbia y con otros ritmos de música popular.

“Los Decadentes siempre fuimos una banda muy atrevida en el buen sentido de la palabra”, dijo Guillermo. “Pero nosotros nos alimentábamos de toda esa corriente de música popular y de rock; fuimos una banda de música popular, pero éramos más rockeros que los Sex Pistols”.

En su gira actual, la banda está tocando música de su disco “ADN”, una antología de tres volúmenes en los que el grupo hace un homenaje a artistas “con los que crecimos y nos formamos como músicos”. Auténticos hizo sus propias versiones y las va a interpretar junto a temas clásicos de su repertorio.

“Creo que lo mejor es que siempre hicimos lo que mejor pudimos”, dijo el músico. “No escatimamos en energía; en cada disco y en nuestra carrera siempre dimos lo más”.

En detalle

Qué: Auténticos Decadentes

Cuándo: hoy jueves 8 pm

Dónde: Palladium Times Square, 1515 Broadway, Nueva York

Cómo: boletos desde $100; informes palladiumtimessquare.com