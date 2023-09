“Fuimos nosotros”, así celebró la inmobiliaria que le vendió su nueva mansión de Miami a Lionel Messi

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

En los últimos días no solo se ha hablado de Lionel Messi por su desempeño en las canchas de la MLS, sino que también por lo que ha hecho fuera de ellas, como la compra de una impresionante mansión en Miami.

La propiedad, por la que habría pagado $10.8 millones de dólares, perteneció por cerca de un año al cirujano John R. Dickerson y a la diseñadora de interiores Stacy D. Dickerson. La compraron, en mayo del 2022, por $9 millones de dólares, por lo que se anotaron una cuantiosa ganancia.

Además de salir a la luz la identidad de los propietarios más envidiados, también se dio a conocer el nombre de la inmobiliaria que estuvo a cargo de la operación. Se trata de Team Simpkin, empresa que recurrió a sus redes sociales para presumir y alardear de su gran logro.

“Sí, fuimos nosotros”, publicó la inmobiliaria en su cuenta de Instagram en compañía de una gráfica con el dibujo de una cabra y una casa. Aunque la inclusión de la cabra parece una locura, la realidad es que no lo es, pues en inglés se dice ‘goat’ y cada letra la usaron para referirse a ‘Greatest of all times’ (el mejor de todos los tiempos.

El nuevo hogar de Lio Messi y su familia está conformado por una casa principal de 10,500 pies cuadrados, con ocho recámaras, 10 baños, vestíbulo, cocina, ante comedor, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, cuarto de lavado, garaje, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de casi medio acre, goza de terraza, extensas áreas verdes, piscina con cascada, área de spa, muelle privado, entre otras amenidades.

