¿Dónde se ubica lo que sería la reserva de litio más grande del mundo?

El litio se ha consolidado como uno de los recursos más valiosos de nuestros tiempos. Poseerlo equivale a tener en manos un tesoro, dada su crucial relevancia en la fabricación de baterías esenciales para dispositivos omnipresentes en nuestro día a día, como teléfonos móviles, computadores y carros eléctricos.

Esta demanda ha impulsado a varias naciones a embarcarse en la denominada “carrera del litio”, en búsqueda activa de reservas de este metal en su territorio.

US volcano could harbor largest lithium reserve in the world

A huge deposit of lithium along the Nevada–Oregon border could be a game changer for the global battery market. According to a new studyhttps://t.co/l33MMCuS0k

— Geology Tweets (@GeologyTime) September 11, 2023