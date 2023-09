Nancy Pelosi se niega a responder si Kamala Harris es la mejor compañera de fórmula de Joe Biden

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, se negó a responder si cree que la vicepresidenta Kamala Harris es la mejor compañera de fórmula del presidente Joe Biden.

Durante una entrevista concedida a CNN donde habló sobre su intención de buscar reelegirse en el Congreso en 2024, la política de Baltimore fue cuestionada sobre si la vicepresidenta de la nación era la mejor compañera de fórmula para acompañarlo durante su gestión en la Casa Blanca.

“Él (Biden) cree que sí, Y eso es lo que importa”, señaló tajante la experimentada demócrata.

Pelosi además indicó que la persona que ejerce como vicepresidente no hace mucho, pero es un “recurso intelectual” en el cual se apoya el mandatario del país.

“Ella es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y cuando la gente me dice, ‘bueno, ¿por qué no hace esto o aquello?’ Yo digo: ‘Porque ella es la vicepresidenta’. Esa es la descripción del trabajo. No se hace mucho‘”, subrayó.

Y para suavizar un poco sus comentarios trató de elogiar el trabajo de la mujer que en días pasados reconoció estar capacitada para reemplazar a Joe Biden cuando algo hipotéticamente le impida gobernar.

“Creo que ella ha representado muy bien a nuestro país en casa y en el extranjero”, concluyó.

La opinión de Nancy Pelosi continúa ejerciendo un papel protagónico entre los demócratas. (STEFANI REYNOLDS/AFP vía Getty Images)

Sin embargo, Kamala Harris no goza de buena popularidad entre la ciudadanía, al menos eso lo demostraron los datos de una encuesta elaborada por CBS News/YouGov muestran que la mayoría de los ciudadanos reprueban su desempeño en la Casa Blanca.

Casi el 60% de los estadounidenses desaprueba el trabajo de la californiana de 58 años.

De manera segmentada, sólo el 45% de las mujeres consultadas aprueba el trabajo de Harris; mientras que de los hombres únicamente el 37% la respalda.

Además, entre las tareas más importantes que le ha asignado Joe Biden figura el tema migratorio, pero Harris lejos de encontrarle alternativas de solución dicho problema se ha elevado hasta alcanzar niveles nunca antes vistos.

De hecho, recientemente, tuvo que incorporar a su equipo a César Gonzales, un asesor latino en temas migratorios sobre quien se apoyará para tratar de conseguir los votos necesarios entre los representantes de dicho grupo racial para asegurar la reelección de los demócratas en la Casa Blanca.

