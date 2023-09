Sergio “Checo” Pérez habló de cómo es su relación con Helmut Marko

En el último mes, y medio del calendario de la Fórmula uno ha existido mucha presión e incertidumbre con respecto a las críticas que se han generado con respecto a Sergio “Checo” Pérez y su continuidad en la escudería Red Bull. Esto se debe a la gran cantidad de comentarios que han salido de ascensores de la escudería sobre el mexicano.

Una de las polémicas más grandes se generó cuando Helmut Marko discriminó a su al segundo piloto de la escudería por su nacionalidad. “Checo” comentó previo al Gran Premio de Singapur que Marko conversó con él y le pidió disculpas por lo sucedido.

Habló de que esas palabras a él no le molestaron porque él sabe quién es y dijo que en Red Bull sigue habiendo una buena relación.

“Tuve una conversación privada con él. Se disculpó. Y eso para mí fue lo principal. Seguimos adelante. Tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos, ya sabes, cuando ves ese tipo de cosas, (pero) conocer a la persona ayuda mucho. Acepté sus disculpas”, expresó el piloto de la escudería Red Bull.

Otras de las cosas que comentó el piloto oriundo de Guadalajara es que debido asu gran relación con Helmut Marko ayudó a que las cosas no pasaran a mayores dentro de la escudería del toro.

“Conociendo a Helmut, sé que no lo dice en ese sentido y no me ofendí en absoluto. Si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, me los tomaría de otra manera. Obviamente, esos comentarios, cuando los lees aisladamente, pueden ser muy irrespetuosos. Pero como digo, Helmut me dio una disculpa personal. Cuando tienes una relación personal, es mucho más importante el sentimiento personal que el sentimiento público”, declaró Sergio “Checo” Pérez.

La carrera del Gran Premio de Singapur se disputará el próximo domingo 17 de septiembre y se espera que ambos pilotos de Red Bull disputen la punta de la carrera.

