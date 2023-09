Las mejores cunas del 2023

Consumer Reports puso a prueba 13 cunas, incluyendo modelos convertibles y marcas populares como Pottery Barn Kids, Ikea, Delta, Nestig y otras.

By Angela Lashbrook

Es posible que una de las primeras cosas que compres cuando viene un bebé en camino es una cuna. Esto hace que sea una de las compras más emocionantes- y posiblemente estresantes- que harás para el beneficio de tu bebé. Afortunadamente, las nuevas cunas que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con las normas de seguridad establecidas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Por esta razón los criterios principales de evaluación se concentran en el presupuesto, el estilo, la calidad y la facilidad de ensamble (ya que cualquiera que alguna vez haya armado un mueble de Ikea sabe lo crucial que es esto).

Entonces, ¿qué es lo que debes considerar a la hora de elegir la cama en donde tu pequeño pasará la mayor parte del tiempo en sus primeros meses de vida? A continuación te explicamos algunos de los conceptos más básicos, pero para información más específica consulta nuestra guía de compra de cunas. Ahí encontrarás datos sobre los diferentes precios, al igual que una descripción detallada de cómo probamos los diferentes modelos, consejos de compra, características de seguridad, y más.

Antes de pasar a temas emocionantes, recuerda que no importa qué cuna elijas, siempre debes tener en mente la seguridad de tu bebé al dormir. Esto se puede resumirse en algunas reglas simples:

Los bebés deben dormir sobre una superficie firme, plana y que no esté inclinada. Las superficies inclinadas pueden provocar que los bebés se asfixien

Los bebés deben dormir solos dentro de su propio espacio, nunca con otra persona. Los bebés pueden deslizarse y quedar atrapados en los espacios que existen al dormir, como entre el colchón y la cabecera. También existe un mayor riesgo de asfixia por almohadas o uno de los padres mientras duerme y sin darse cuenta puede darse vuelta sobre el bebé.

No pongas juguetes, protectores de cuna, cobijas, almohadas u otros objetos dentro de la cuna de tu bebé. Estos productos pueden asfixiar a los bebés

Tres cosas que debes considerar al elegir una cuna nueva

Mientras recorres tu tienda departamental local o navegas por una tienda de productos para bebés en línea, hay algunas cosas que debes tener en mente.

Evita comprar (o pedir prestada) una cuna usada

Si por algún motivo debes comprar (o pedir prestada) una cuna usada, asegúrate de que sea una cuna con laterales fijos que haya sido fabricada después del 2013, ya que las normas federales de seguridad para las cunas con laterales fijos entraron en vigor en el 2011 (los dos años adicionales proporcionan un margen de seguridad). Busca en la cuna la etiqueta que incluye el número de modelo y la fecha de fabricación o el código de barras del lote, así como la información para contactar al fabricante. Por lo general, estos códigos se encuentran en un lugar discreto como en el marco de la cuna o debajo de la base del colchón. Si no puedes descifrar la fecha de fabricación con el número o código de barras del lote, llama al fabricante y pregúntale. Si no hay una etiqueta clara, no uses la cuna.

“A veces, te pueden entregar una cuna usada desarmada”, dice Joan Muratore, líder del programa de pruebas de Consumer Reports. “Esto me pone muy nerviosa ya que no sabrás si le hace falta alguna pieza o parte, al menos que tengas las instrucciones de ensamble”. Lo mismo pasa con las cunas “en caja abierta” que fueron compradas y después se devolvieron; les podrían faltar piezas, así que lo mejor es evitar comprarlas. Las cunas con laterales abatibles, que permiten que uno de los lados de la cuna se baje temporalmente para facilitar el acceso hacia el bebé, son peligrosas y han estado prohibidas desde el 2011. No utilices cunas con laterales abatibles.

Asegúrate de que la cuna no esté demasiado alta para ti y demás personas que cuidarán de tu bebé

Las cunas que están demasiado altas dificultan que los padres de baja estatura accedan cómodamente a su bebé. “Si una tienda tiene una cuna armada del modelo que estás considerando, inclínate sobre el barandal como si estuvieras levantando a un bebé de adentro de la cuna para ver si la altura del barandal es la adecuada para tu estatura”, dice Muratore.

Verifica que el tamaño del colchón sea el adecuado para la cuna

Si la cuna es demasiado grande para el colchón, el bebé podría quedar atrapado y asfixiarse. “Si caben más de dos dedos entre el marco o el armazón de la cuna y el colchón, el colchón es demasiado pequeño”, indica Muratore. Si ese es el caso, es hora de comprar un colchón nuevo.

Cómo Consumer Reports prueba las cunas

El equipo de Muratore adoptó un enfoque simplificado para probar estas cunas, concentrándose en tres criterios principales: ¿Qué tan fácil es ensamblar la cuna? ¿Son de calidad los materiales con los que se fabricó? ¿Y qué tan fácil es cambiar la altura del colchón?

Facilidad de ensamble: ¿Es fácil armar la cuna o es tan complicado que podrías terminar llorando antes de que la cuna esté lista para usarse? Muratore es muy hábil para armar cosas; lo ha estado haciendo durante casi 30 años aquí en Consumer Reports. Ella utilizó una metodología conocida por su siglas en inglés como CAF (Consumer Assembly Friendliness). Para obtener la calificación final total, el proceso CAF, tiene en cuenta el número total de piezas, cuántos pasos se requieren al armar y el número de los diferentes tipos de piezas. Mientras menos piezas tengan, mejor será la calificación para cada una. El ensamble de la cuna debe ser lo suficientemente sencillo como para que no necesites contratar a un profesional.

Calidad en sus materiales de fabricación: Nuestros evaluadores examinaron el material principal con que se fabricó la cuna (¿madera dura? ¿madera blanda? ¿madera reconstituida? ¿metal?), el tipo de base para el colchón (si son tablillas o es una plataforma la que le brinda soporte al colchón de la cuna) y de qué manera la base o el soporte se conectan a la cuna. También observaron en donde se encuentra la etiqueta de seguridad requerida. Algunos padres pueden sentir la tentación de remover las etiquetas de advertencia y seguridad que suelen estar en lugares incómodos a la vista, como a la altura de la cabeza del bebé cuando duerme, sin embargo es mejor que ¡no quites esa etiqueta! El equipo de Muratore también examinó cualquier falla o defecto de fabricación de la cuna, como por ejemplo abolladuras o partes rotas que fueron cubiertas con pintura en lugar de ser reparadas o reemplazadas, piezas que no encajaban en su lugar perfectamente o colores que no eran consistentes.

Facilidad para cambiar la altura de la base (soporte) del colchón: Cuando los bebés son más pequeños duermen en una cuna con la base del colchón en el nivel de altura más alto. A medida que el bebé crece, se baja el colchón de nivel (disminuyendo la posibilidad de que el bebé pueda levantarse o salirse). Por lo general, los padres necesitan cambiar la altura del colchón de la cuna sólo unas pocas veces, por lo que esto solo representó una pequeña fracción de la puntuación total de cada cuna. Sin embargo, la facilidad con que realiza esta esencial tarea contribuye a la experiencia en general que los padres tendrán con la cuna de su bebé. Analizamos qué tan fácil o difícil fue realizar esta tarea y si requiere dos adultos o uno.

Una nota sobre convertibilidad: Muchas de las cunas que probamos son convertibles, lo que significa que puedes modificarlas para convertirlas en camas para niños pequeños e incluso camas más grandes, de tamaño completo. Consumer Reports toma como referencia las características convertibles de cada cuna establecidas dentro de su manual de usuario, que en ocasiones pueden ser diferentes de lo que la empresa anuncia.

Consumer Reports probó 13 cunas, incluyendo la popular marca Babyletto, Nestig que es una de las favoritas en TikTok, un modelo económico de Ikea y una cuna hecha de acero que (entre tú y yo) nos encantó. A continuación, encontrarás los tres modelos que obtuvieron las calificaciones más altas en nuestras pruebas; Para más detalles, revisa nuestras calificaciones de cunas.

Las mejores cunas dentro de las pruebas de CR

Pottery Barn Kids Emerson Convertible Crib

Namesake Abigail 3 in 1 Convertible Metal Crib

Delta Children Emery 4 in 1 Convertible Crib

Dream On Me Ashton 5 in 1 Convertible Crib

DaVinci Kalani 4 in 1 Convertible Crib

Stokke Sleepi Bed V3

west elm Mid Century 4 in 1 Convertible Crib

babyletto Lolly 3 in 1 Convertible Crib

Nestig The Wave Crib 3 in 1

