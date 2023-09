El lujo y la vida de los narcos visto a través de TikTok

TikTok llegó a revolucionar las redes sociales, no solo es la favorita de los adolescentes, también se volvió un plataforma para aquellos que persiguen distintos fines (enfocados a ganar adeptos) y por supuesto el mundo del narcotráfico no se quedó atrás. Si bien ya usaban otras redes sociales para mostrar sus lujos y vida excéntrica -principalmente Instagram- los videos cortos abrieron otras posibilidades.

Y es que si bien la narcocultura ha permeado en las bases de la sociedad, las redes sociales le permiten a los grupos criminales extenderse a otros países, pues así “conquistan” a las personas, mostrando la lujosa vida que los narcos tienen y eso es lo que se ve en esos videos, los cuales pasaron de ser torturas y decapitaciones, a algo a lo que muchos aspiran.

The New York Times publicó una nota referente a este fenómeno, en ella explica que el mundo del narco llegó a EE.UU. mediante un video de una persecución acuática, a quienes le dieron like comenzaron a aparecerles otros contenidos del narco en donde se muestra la faceta “nice” de este mundo, pues dejaba ver las mascotas exóticas que tienen -como tigres de bengala u otros grandes felinos- así como sus viajes y lujos, algo que es llamativo para muchos.

Alejandra León Olvera, antropóloga en la Universidad de Murcia en España, dijo al citado medio que eso es “Narcomarketing”, pues los cárteles usan las redes sociales para hacerse publicidad. Incluso en los videos que parecen “casuales”, de un día normal, se ve a los capos rodeados de dinero y autos de lujo, aunque aparentemente el video tenga otra finalidad.

Basta con introducir narco en el buscador de TikTok para que despliegue varios videos, en ellos se romantiza incluso la violencia, todo parece divertido pues está musicalizado con canciones de moda o clásicos de los narcocorridos, haciendo que parezca que en ese mundo todo es positivo, pero sin dejar de lado las amenazas de que las traiciones suelen pagarse caro.

