Rauw Alejandro cumple sueño de una niña con cáncer y canta con ella ‘Beso’ en España

Rauw Alejandro cerró su gira ‘Saturno World Tour’ por España en Murcia con un concierto inolvidable. Una tromba de agua obligó a retrasar el inicio del espectáculo, pero la tempestad en la que cayó hasta granizo no impidió que los fans disfrutaran de su artista favorito.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue cuando el puertorriqueño invitó a subir al escenario a Zaida, una niña con cáncer, paciente del Hospital de Alicante. La pequeña llegó al evento en silla de ruedas con la ilusión de conocer a Raúl -nombre de pila del cantante- y logró.

El cantautor reconoció que para él es muy difícil cantar ‘Beso’ porque es la canción con la que él y su exnovia, la cantante Rosalía anunciaron su compromiso, pero aseguró que accedió a cantarla porque la joven lo iba a acompañar en el escenario.

“A mí se me hace difícil cantar esta próxima canción, pero la voy a cantar porque una persona en particular me la pidió, y se llama Zaira. Una amiga mía que es de Murcia, muy especial para mí”, comenzó diciendo el intérprete de 2/Catorce.

Luego Rauw pidió aplausos fuertes para la niña que entró al escenario para cantar junto a él y al público que estuvo presente tras las fuertes lluvias en el lugar.

El artista también dijo sobre la niña: “Zaida me vino a visitar temprano, estuvimos charlando toda la tarde y ya es una de mis mejores amigas. Me la voy a llevar pa’ Puerto Rico… pa’ la playa un ratito conmigo”.

Agradecen a Rauw

La Asociación Charlie, que trabaja con niños con cáncer dedicó unas palabras al artista en agradecimiento por cumplir el sueño de Zaira.

“Hoy os traemos una historia de esas que nos llenan el corazón. Los profes del Aula Hospitalaria @familiauphalicante nos pidieron ayuda para cumplir el sueño de Zaira: ir al concierto de Rauw Alejandro en Murcia, así que nos pusimos a ello”, comenzaron diciendo en el texto con el que acompañaron una foto de Rauw y la pequeña.

Luego agregaron: “Ayer Zaira vivió una noche mágica, no solo pudo ir al concierto, también conoció a Rauw y ¡hasta estuvo con él en el escenario! Para Zaira la música de Rauw es la mejor terapia, siempre le acompaña y le ayuda en los momentos difíciles de este proceso”.

La asociación aseguró que luego de lo vivido la niña recargó energías: “Mil gracias de todo corazón a Rauw por su tiempo y cariño. Gracias infinitas también a todo su equipo de comunicación por ponerlo tan fácil y a los amigos de @lasnochesdelmalecon. Zaira vuelve a casa con las pilas más recargadas que nunca”. View this post on Instagram A post shared by Asociación Charlie (@asociacioncharlie)

