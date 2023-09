Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 18 al 23 de septiembre de 2023

Aries

Semana de tener cuidado con las malas energías recuerda que siempre tu signo es presa de envidias y mal de ojo, así que te recomiendo poner una veladora roja este 21 de septiembre y usar mucho perfume antes de salir de casa para quitar esas malas energías y verás cómo la buena suerte seguirá en tu vida y recuerda que nunca te confíes de nada ni nadie.

Días de sentirte más tranquilo y con mis estabilidad emocional, recuerda que el amor llegó para quedarse así trata de no sabotearte tú mismo y déjate querer; es tiempo de vivir en pareja.

Te llega un dinero extra por cuestiones de unas comisiones o te pagan una deuda del pasado, no tengas miedo al futuro y anímate a poner un negocio o cambiarte de casa, recuerda que tu signo siempre tiene que estar en movimiento para que tu energía positiva crezca más.

Trámites de papelería de escuela y estar pagando las colegiaturas. Trata de ir con tu médico para que te cheques la piel o infecciones sexuales.

Eres el mejor en cuestiones de ser líder natural y siempre resolver los problemas en su momento por eso trata de tomar cursos de liderazgo. Tendrás un cambio muy positivo después del día martes y va a ser relacionado en cuestiones de nuevos proyectos de trabajo.

Compras un boleto de avión, tramitas un crédito para un coche, cuidado con una expareja va a tratar de envolverte otra vez, pero recuerda te la va volver hacer así aléjalo de ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 18, 23, tu color es el rojo y verde.

Tauro

Tu pensamiento es muy fuerte y a veces piensas en lo que no es y eso hace que te metas en problemas en tu vida diaria, recuerda que tu signo es muy impulsivo y eso hace que te enojes sin razón así trata en esta semana no entrar en cuestiones de malos entendidos y más en el trabajo, pero este día 21 de septiembre te recomiendo cargar una limón verde en tu bolsa junto una raja de canela para cortar las malas energías que pueden estarte rodeando.

Tendrás unos días de mucho trabajo y juntas laborales, se avecinan cambios radicales así trata de irte preparando con un ingreso extra.

Trámites de cambiar de razón social, te llega un amor inesperado en estos días o te buscar un amor del pasado recuerda tú déjate querer y después ves con qué pareja te vas a quedar.

En cuestiones de salud trata de seguir con tu dieta, recuerda que al Tauro lo domina mucho los problemas de intestino y estómago así que cuidarse.

Compras un celular, te regalan una mascota, sigues con tu curso de idiomas. Tus números de la suerte son 08, 23, tu color es el azul y rojo, trata de jugarlo los días martes. Sales de viaje para visitar unos familiares.

Geminis

Semana de suerte en todo lo relacionado al amor y conocer personas muy afines a ti y para los Géminis casados podrán resolver problemas de separación o divorcio, recuerden que tu signo siempre sabrá pedir perdón o perdonar así a volver a intentar vivir en pareja.

En estos días solo debes de cuidarte de los robos o pérdidas en la calle o ser más precavido, por eso te voy a recomendar poner una veladora blanca el día 21 de septiembre y dejarla prendida hasta que se acabe y bañarte con un jabón de coco y eso te ayudará a alejar de ti las malas energías.

Trámites de sacar un crédito y cambiar el carro, tendrás que salir de viaje por cuestiones de un curso del trabajo. Eres muy bueno para el deporte pero como eres el gemelo también te da problemas los vicios por eso necesitas controlar esos defectos y seguir adelante.

Te llega un dinero extra por el pago de una deuda, tendrás un golpe de suerte con el número 05, 66, tu color el amarillo y azul, trata de usarlo más seguido. Ten cuidado con problemas de abogados, trata de no meterte en problemas que no son tuyos.

Cáncer

Semana de tomar decisiones muy importantes en tu vida laboral, recuerda que tu signo lo guía mucho las emociones y los sentimientos, por eso antes de tomar una decisión trata de pedir un consejo a tus padres para que te guíen mejor.

Sabrás de chismes de una expareja que esté hablando mal de ti, trata de solucionar esa situación y quedar en paz. Te recomiendo prender un veladora roja el día 21 de septiembre y cargar un escapulario de la virgen María para que te proteja del mal de ojo y te tengas más progreso en tu vida.

Eres muy bueno para comunicar y administrar, recuerda que tu signo tiene mucha suerte pero a veces tú mismo te saboteas con platicarlo y por eso no te llegan las oportunidades así aprender a callar tus planes.

Pagas una deuda del pasado, tramitas un escrituras, cambios de razón social, tendrás un cambio muy positivo después del día martes en cuestiones de proyectos o negocios, tus números de la suerte son 03, 29 tu color el azul y blanco, tu compatibilidad mejor va ser con los signos de Libra , Sagitario y Capricornio que van a ser tu pareja ideal, a los Cáncer que están casados tendrán una sorpresa de un embarazo.

Leo

Semana de estar con algo de presiones de trabajo y con revisiones de tus jefes, recuerda que los Leo siempre dejan para lo último todo así que aprende a administrar tu tiempo y estar un poco menos estresado.

Te llega un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado y un bono laboral, trata de invertirlo más, tendrás problemas de salud o de mucho cansancio y eso se debe que te absorbes muchas malas energías negativas alrededor tuyo, por eso te recomiendo que el día 21 de septiembre darte unos baños de agua bendita con tantita sal en grano y un jabón neutro durante tres días y eso te va a proteger de las enfermedades y usar un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos dejarlo allí hasta que se caiga solo.

Tramitas tu permiso de migración, pagas tu tarjeta de crédito y sanas tu economía, sabrás de un divorcio familiar que estarás dando apoyo moral. Te piden prestado un amigo, trata de prestarle solo la mitad para que no te robe la suerte.

Será una semana de muchas fiestas o eventos sociales, tus números de la suerte son 07, 13 tu color es el amarillo y rojo, te compras ropa y cambias tu look.

Cuida a tu mascota va a estar enfermita, arreglas tu carro de una llanta o los frenos, en el amor seguirás de lo mejor con tu pareja.

Virgo

Semana de estar con el ánimo al cien por ciento para realizar todo lo que tienes en mente en cuestiones de trabajo y negocios propios, recuerda que estás en tu mejor época y más porque es tu cumpleaños así trata de celebrarte con tu familia y festejar un año más de vida.

Te rodean mucho las envidias y los malos deseos de personas así que te recomiendo este día 21 de septiembre prender una veladora roja y darte un baño con flores blancas y esencia de sándalo para que se corte todo ese tipo de energías negativas.

Eres muy bueno para organizar fiestas o eventos y aparte que se da muy fácil por ser muy servicial por eso trata de poner un negocio de ese tipo o sea un restaurante o salón de fiestas.

Te pones a dieta por cuestiones de salud, recuerda que tu punto débil es el páncreas o los huesos, te busca un amor de fuera que hablara de amor verdadero hacia a ti. A veces quieres ayudar a tu familia y cuando no puedes te sientes mal recuerda amigo de Virgo que tu signo es el pilar de su casa por eso siempre vas a ver por tus familiares.

Pagas tu tarjeta o un crédito, hablas con un abogado sobre un asunto de migración o personal, tendrás un golpe de suerte el día jueves con los números 02, 40 tu color el azul y rojo.

Libra

Semana de estar pensando cambiarte de trabajo o buscar poner un negocio, recuerda que tu signo siempre busca la estabilidad económica y se mortifica mucho por su futuro por eso estás en tu momento de sacar un crédito y poner un negocio propio que las energías de abundancia te rodean.

Ten cuidado con las parejas amorosas que te dicen mentiras o no te enamores tan rápido, recuerda que tu signo siempre está buscando estar en pareja pero no por eso te vas quedar con el primero que conoces.

Ten cuidado con las brujerías o hechizos, recuerda que las personas malas te rodean mucho por eso te recomiendo que el día 21 de septiembre prendas una veladora blanca y cargues en tu bolsa un cruz de plata o madera para que te corte todo lo negativo.

Te llega un amor nuevo será muy compatible contigo del signo de Acuario o Aries, pero no le platiques de tus amores pasados.

Compras muebles para tu casa, te busca un familiar para pedirte un ayuda económica, te invitan de padrino en una boda, tendrás un golpe de suerte con los números 05, 66 tu color el blanco y verde.

Escorpio

Semana de aprender de los errores, recuerda que el éxito se forja de las caídas así no te desanimes que ya esta semana te vendrá mejores oportunidades de crecimiento económico. Tendrás juntas de trabajo y reclutas personal para un nuevo proyecto así tendrás unos días muy ocupados.

Recuerdas mucho un amor y eso hace que a veces tengas ansiedad por marcarle, tú hazlo y verás cómo quedarás en paz tus sentimientos. Ten cuidado con problemas de espalda o pierna trata de hacer ejercicio pero no te lastimes, preparas una fiesta para un familiar, te buscara un amiga de tu antiguo trabajo para invitarte a salir.

Tramitas tu seguro social y credencial de elector, eres muy bueno para organizar y estar siempre pensando cómo mejorar todo lo que te rodea así que trata de tomar un curso de administración pública.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda, a los escorpiones casados tendrán grandes problemas por una traición y envidias por eso te recomiendo que el día 21 de septiembre prendas una veladora roja y ponerte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos amarrados para que te protejas de todo lo negativo. Tendrás un golpe de suerte con los números 19, 88 tu color el amarrillo y rojo.

Sagitario

Semana de muchos cambios en cuestiones de trabajo y de escuela, recuerda que estos días van a ser de cambios radicales en todo lo que te rodea, así trata de estar muy positivo conmigo mismo para que todo te salga de lo mejor.

Recuerda Sagitario que tu signo es fuego y eso te hace siempre muy impulsivo, acelerado y apasionado con todo lo que te propones, trata de no cambiar que eso te va a llevar al éxito.

Haces pagos de colegiatura, tramitas un permiso de migración o residencia, eres muy bueno para el arte y siempre estar a la moda así trata de tomar un curso de eso y verás que te va a ir de lo mejor.

Piensas mucho un amor que está fuera o que no se han visto y eso hace que te pongas triste, tratan de verse más seguido recuerda que la energía de Sagitario se renueva más rápido estando en pareja.

Te pones a dieta o empiezas un régimen de ejercicio, compras un celular nuevo, muchas fiestas en estos días, preparas un viaje para el mes de octubre, tendrás un golpe de suerte con el número 09, 30 tu color el rojo y naranja.

Vas con el dentista o te haces una cirugía dental. El dia 21 de septiembre date baños de sol, es decir, salirte a caminar temprano para que buena energía te rodea más fuerte.

Capricornio

Semana de entender que todo lo que te pasa es porque te tiene que pasar y es una forma de aprendizaje y madurez de tu signo, recuerda que los Capricornio siempre experimentan situaciones muy complicadas en la vida porque están preparados para ello así que no te estrés de más y deja que el destino haga su labor.

Te viene una propuesta de un puesto de trabajo nuevo, pero trata de no platicarlo mucho para que se te realice y date baños de flores en tres litros de agua el día 21 de septiembre que ese día para ti va ser increíble o te vendrá un golpe de suerte.

El amor verdadero ya está en tu puerta y va ser del signo de Tauro ,Virgo o Piscis que son pareja ideal. Trámites de un crédito o pago de tarjeta, revisas tu carro o le haces un cambio de aceite, te buscan familiares para invitarte a una boda.

Ya no eres un niño para pensar o soñar tanto, recuerda que es tiempo de hacer algo para tu futuro y poner un negocio tiempos de crecer económicamente.

Tu número de la suerte va a ser 09, 30, tu color es el amarillo y rojo, tu jefe te pide un proyecto nuevo que eso te va a ayudar a tener más reconocimiento. Cuídate de dolores de espalda o estómago.

Acuario

Semana de estar muy estresado por cuestiones de trabajo y muchas presiones de tus jefes, recuerda que solo trata de hacer lo que está a tu alcance laboral para que no tengas responsabilidades que no son tuyas que a tu signo siempre quieren abusar de ti porque no saben decir que no.

A los acuario les gusta estar en constante aprendizaje así a tomar ya la decisión de volver estudiar y tomar cursos crecimiento personal. Eres el más carismático del Zodiaco por eso siempre vas a estar acompañado de amigos o siempre vas a ser requerido para las fiestas y eventos sociales.

Un amor se aleja de tu vida recuerda dejar a un lado el orgullo y tratar de explicar tu situación amorosa. Te viene un golpe de suerte el día 21 de septiembre que ese día te vendrá un dinero extra con los números 15 y 23 tu color el azul y blanco.

Tramites de hacienda o pagos de tarjeta, renuevas tu pasaporte o visa americana, ten cuidado con problemas virales o dolores de pulmones trata de dejar el cigarro, te invitan a un viaje en este mes de octubre tu dile que si necesitas salir a divertirte.

Te piden prestado un amigo trata de no ayudarlo porque te roban tu suerte en el dinero mejor ayúdalo con otra situación similar, mandas a arreglar tu carro de las llantas o frenos, te busca alguien del signo de Libra o Aries para tener un romance.

Piscis

Semana de estar con muchas nuevas ideas de crecimiento personal y empezar un proyecto nuevo de trabajo, recuerda que tu signo lo domina lo creativo y siempre estar analizando cómo crecer económicamente.

Te llega un dinero extra que te va servir para cambiar el carro, te busca un amor que va a ser del pasado trata de ya cerrar ese círculo, recuerda que si ya te la hizo una vez te la va a volver así que trata de ya olvidarte de esa persona.

A los Piscis que tiene pareja seguirán muy estables y con la idea de formar algo para su futuro, te regalan un perfume o reloj, cuidado en tu trabajo te siguen mucho los chismes y los problemas con tus compañeros recuerda que tu signo tiene luz divina por eso te siguen las envidias por eso te recomiendo este día 21 de septiembre darte baños con rosas rojas y una raja de canela en tres litros de agua y usar un jabón neutro para que cortes toda energía negativa que puedas tener.

Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 21 tu color es el verde y azul trata de agregarle tu día de nacimiento para personaliza tu suerte. Te busca tu mami para pedirte una ayuda económica o que la lleves con el médico, recuerda que tú eres el pilar tu familia, sales de viaje por cuestión de trabajo.

