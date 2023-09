Asesinaron a una pareja, dos niños y tres perros dentro de una casa en Illinois

La Policía informó que está investigando el asesinato de cuatro personas, incluidos dos niños, que fueron encontrados baleados en una vivienda en Romeoville, Illinois, la noche del domingo.

Los cuerpos de Roberto Rolón y Zoraida Bartolomei, junto a los de dos menores que no fueron identificados, fueron hallados por la Policía de Romeoville, alrededor de las nueve de la noche.

Los adultos son familiares de los niños, pero la Policía no aclaró si eran los padres.

También fueron encontrados tres perros muertos a tiros.

Los oficiales llevaron a cabo un control de bienestar en la cuadra 500 de Concord Avenue en el suburbio suroeste alrededor de las 8:43 pm después de que un familiar llamó para solicitar ayuda porque una de las víctimas no se presentó a trabajar el domingo por la mañana y no respondió a las llamadas telefónicas, según el Departamento de Policía de Romeoville.

Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a cuatro personas, dos adultos y dos niños, muertos con heridas de bala.

El subjefe Christopher Burne dijo en una conferencia de prensa el lunes que la policía cree que el tiroteo ocurrió dentro de la casa, pero se negó a responder preguntas sobre si había señales de un allanamiento de morada.

La policía descartó que el hecho fuera un homicidio-suicidio, por lo que pidió ayuda del público para identificar a un posible sospechoso de los asesinatos, según reportó la televisora ABC.

Burne dijo que la investigación se encuentra en “sus primeras etapas”, pero los oficiales creen que el tiroteo ocurrió entre las 9 pm del sábado y las 5 am del domingo.

El oficial agregó que la policía no cree que haya una amenaza para la comunidad y no pidió a los residentes que se refugiaran en el lugar.

“Siempre pedimos a nuestros residentes que tengan un buen sentido de autoconciencia y que informen de cualquier cosa que puedan considerar sospechosa”, dijo.

Lynn Phillips, que vive al lado de la casa donde ocurrió el tiroteo, describió el vecindario como tranquilo y lleno de niños en edad escolar y jubilados. Señaló que nunca hubiera esperado que fuera el lugar de un homicidio, en declaraciones a Chicago Tribune.

Tanto Phillips como otros vecinos indicaron que la familia se había mudado recientemente. “Son bastante nuevos. Hubo otra familia antes que ellos, y luego esta familia se mudó allí. Los saludas con la mano por la mañana y te despides por la noche”, manifestó.

Agregó que los adultos fallecidos parecían de mediana edad, mientras que de los niños comentó que jugaban baloncesto con el aro de baloncesto en el patio trasero. Sin embargo, señaló que parecían bastante solitarios, por lo que aún no se habían relacionado con demasiadas personas en el vecindario.

Aseguró que no escuchó ningún disparo mientras estaba en casa el sábado por la noche. Dijo que salió de su casa a las 9:30 am del domingo para ir a trabajar y regresó alrededor de las 5:30 pm y todavía no sabía que algo andaba mal hasta que la policía apareció a las 8:45 pm.

La policía pidió a cualquier persona que tuviera información que se comunicara con el Departamento de Policía de Romeoville al 815-886-7219.

Romeoville es una pequeña localidad a 41 kilómetros al suroeste de Chicago.

Sigue leyendo: