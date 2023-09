Condenan a 19 años a italiano que mató a un hombre e hirió a un futbolista español en Milán

El italiano, de 47 años, que en octubre de 2022 apuñaló a seis personas en un centro comercial de la localidad de Assago, en provincia de Milán (norte de Italia), entre ellas el futbolista español Pablo Marí, que milita en el Monza de la Serie A, y mató a una de ellas, fue condenado hoy a 19 años y 4 meses de prisión.

El juez de Milán dictaminó tras un juicio breve una pena de 19 años y 4 meses y 30,000 euros como resarcimiento para el padre de la víctima, Luis Fernando Ruggieri, boliviano, de 47 años, empleado en el supermercado Carrefour que falleció tras el apuñalamiento masivo, y 15,000 euros para el resto de heridos.

“Pido disculpas, no sé qué me pasó, qué me pasó”, dijo el acusado en declaraciones ante la jueza Silvia Perrucci compareciendo en la sala junto a los agentes de la policía penitenciaria.

Durante las investigaciones llevadas a cabo por los Carabineros, la jueza de instrucción,Patrizia Nobile, presentó un informe psiquiátrico que determinó que el hombre, a pesar de padecer trastornos mentales, era capaz de comprender en el momento de los hechos.

En los últimos meses, Tombolini había sido trasladado del departamento de psiquiatría de San Paolo en Milán a una comunidad protegida bajo arresto domiciliario.

El hombre permanecerá dentro de un centro de tratamiento hasta que la sentencia sea firme y posteriormente se valorará si podrá entrar en prisión.

Tras la detención dijo que actuó porque había “visto a toda esa gente feliz que estaba bien” y había “sentido envidia”.

Pablo Marí como víctima del trágico suceso

Entre los heridos estaba Marí, jugador del Monza italiano que fue apuñalado en la espalda y tuvo que ser operado para reducir el daño muscular y estuvo varios días ingresado. No volvió a jugar hasta enero de este año.

El futbolista español, quien se encuentra fuera de peligro, relató la cruda situación en la que se encontraba junto con su esposa y su hijo cuando fue atacado.

“Tuve suerte porque vi morir a una persona frente a mí. Estaba en el carrito con mi bebé y sentí un dolor insoportable en la espalda. Después de eso vi a este hombre apuñalar a una persona en la garganta, frente a mí. Estoy bien, el lunes estaré en el campo”, dijo Marí en entrevista con el medio La Gazzetta dello Sport.

