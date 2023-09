Entrenador Diego Arrúa fallece tras sufrir un infarto fulminante durante la pelea de su esposa

Diego Arrúa, entrenador argentino de boxeo, falleció el pasado viernes luego de desvanecerse mientras presenciaba la pelea de su esposa Sabrina Pérez en un evento que se realizó en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez de Tijuana, México.

De acuerdo con una publicación en la cuenta X (anteriormente Twitter) de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Arrúa sufrió un infarto fulminante entre el noveno y décimo round de la pelea. Luego fue trasladado al hospital y, pese a los esfuerzos del personal médico, no pudieron salvar su vida.

“Con profunda pena hemos sido informados del repentino fallecimiento del entrenador argentino Diego Arrúa, quien sufrió un infarto fulminante durante la pelea de Sabrina Pérez en Tijuana. Los servicios médicos hicieron todo lo posible y falleció en el hospital general. QEPD”, lamentó Sulaimán.

En las redes sociales circula un video con el preciso momento donde el entrenador argentino estaba dándole indicaciones a su esposa y luego cae de la silla al suelo. Para verlo dale clic sobre este enlace.

Arrúa, de 58 años, acompañaba a su esposa Sabrina Pérez en la pelea donde perdió su título interino pluma del CMB frente a Skye Nicholson por decisión unánime de los jueces (98-92, 99-91 y 97-93). Tras enterarse de lo sucedido, la australiana le dedicó unas palabras de aliento a su rival argentina en su cuenta en Instagram.

“Hoy me voy de Tijuana con el corazón apesadumbrado. Todas mis oraciones y pensamientos están con Sabrina Pérez y su familia durante este momento horrible e increíblemente doloroso. Mi corazón está roto por esta guerrera, no puedo ni imaginar lo que está pasando. Por favor abraza a quien amas, la vida no es justa y nunca se sabe cuándo será tu último momento con alguien. Que en paz descanse Diego Arrúa”, escribió la ahora campeona interina del CMB.

Sabrina Pérez, de 36 años, aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido con su esposo. La boxeadora argentina quedó con registro de 18 victorias (dos nocauts), dos derrotas y un empate. Por su parte, la australiana mantuvo su invicto como profesional y ahora suma ocho triunfos.

