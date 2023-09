Futbolista de Honduras causa conmoción por violenta barrida que derribó a dos compañeros en simultáneo

El Clásico de la liga de Honduras entre Marathón y Olimpia adquirió dimensiones colosales y se hizo viral a escala Mundial gracias a la violenta barrida de un jugador en la que se llevó por delante a dos compañeros con una patada.

André Orellana se hizo famoso en diversas plataformas en redes sociales al término de la jornada 8 al llevarse por delante, en un balón dividido, a las figuras de Olimpia, Germán Mejía y Carlos Pineda.

La jugada se originó en los minutos finales del duelo y generó gran repercusión no solo por lo aparatosa y salvaje de la entrada, sino porque Orellana es jugador de Olimpia, pero se encuentra a préstamo en Marathón.

Ambos jugadores del conjunto visitante quedaron tendidos en el césped con notorios gestos de dolor, mientras que Orellana reclamaba explicaciones al árbitro, Selvin Brown, sobre la tarjeta roja mostrada ante la jugada, que interpretó como doble agresión.

Posteriormente, en declaraciones al medio Diez, el defensor se mostró arrepentido por la acción y aseguró haberse dejado llevar por las altas pulsaciones. “Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido, no es correcto para nada”.

Al ser preguntado sobre la patada a quienes a priori son sus compañeros de equipo, Orellana confesó que tras ver la tarjeta roja se dio cuenta de su error. “Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo”, explicó.

El futbolista continuó con sus alegatos y reveló haber sostenido una charla con el entrenador de Olimpia, Pedro Troglio. Finalmente, reiteró su pedido de disculpas a “ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia”.

Repercusión en redes sociales por la patada

Mejía, uno de los afectados, compartió en sus redes sociales la conversación de WhatsApp que tuvo con Orellana y en la que sellaron la paz. La repercusión de esta acción fue tal, que el defensor se vio en la necesidad de publicar un comunicado reconociendo su error.

Comunicado de André Orellana

“Aficionados del fútbol hondureño, quiero ofrecer las más sinceras disculpas a mis compañeros, amigos y colegas de profesión, así como a las aficiones de ambos clubes, por el acto agresivo que cometí durante el partido. Mi comportamiento fue inaceptable. Y asumo la responsabilidad completa de mis acciones”, inició.

“Mis disculpas nuevamente a todos los afectados por mis acciones. Prometo trabajar duro para enmendar este error y recuperar la confianza de mis compañeros, amigos y aficiones”, culminó.

