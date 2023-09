iOS 17: cuáles son las novedades y cuáles equipos son compatibles

Desde hoy, los usuarios de iPhone XS y modelos posteriores pueden darle un nuevo aire a sus dispositivos con la esperada actualización a iOS 17. Esta versión trae consigo una serie de mejoras que harán que tu experiencia con el iPhone sea aún más emocionante. En este artículo, te contaremos en detalle cuáles son las principales novedades que encontrarás al actualizar tu dispositivo.

Contact Posters

Una de las características más llamativas de iOS 17 es la introducción de los “Contact Posters”. Ahora, al realizar llamadas, puedes personalizar tu presentación con un póster que incluye efectos para fotos, tu Memoji y tu nombre. Si activas la función Compartir nombre y fotos para contactos, tu póster de contacto se compartirá automáticamente con tus amigos y familiares, añadiendo un toque único a tus conversaciones.

Correo de Voz en Vivo

iOS 17 | Foto: Apple

iOS 17 lleva el correo de voz a un nuevo nivel. Cuando alguien te llama y te deja un mensaje, podrás ver una transcripción en tiempo real y atender la llamada mientras se está grabando el mensaje. Además, con la función Silenciar llamadas desconocidas activada, las llamadas de números desconocidos irán directamente al correo de voz en vivo, lo que te permite filtrar eficazmente las llamadas no deseadas.

FaceTime: Mensajes de Video y Audio

¿Alguna vez has intentado hacer una llamada FaceTime y la otra persona no responde? Con iOS 17, eso ya no es un problema. Ahora puedes dejar mensajes de video o audio para capturar exactamente lo que quieres decir, incluso si el destinatario no contesta de inmediato. Además, puedes aprovechar los efectos de video para lucir mejor en tus mensajes de video.

Nuevos stickers

Para los amantes de las pegatinas, iOS 17 trae una emocionante novedad. Ahora puedes tocar y mantener presionado cualquier persona, animal u objeto en tus fotos para separarlos del fondo y crear un nuevo sticker en vivo. Con la nueva experiencia de stickers, tienes un único lugar para todas tus pegatinas, incluidos Live Stickers, Memoji, Animoji, emoji stickers y cualquier paquete de stickers de terceros que hayas descargado.

Check In y AirDrop Simplificado

En cuanto a la seguridad, iOS 17 presenta la función “Check In”, que te permite informar automáticamente a un amigo o familiar cuando llegas a un destino, brindando tranquilidad a tus seres queridos. Además, la función “NameDrop” simplifica la conexión con otros usuarios al intercambiar información de contacto acercando tu iPhone a otro iPhone o Apple Watch. Puedes compartir tu nombre y contacto fácilmente, así como iniciar AirDrop o SharePlay para compartir contenido o disfrutar de entretenimiento juntos.

Autocorrección Mejorada

La autocorrección en iOS 17 es más precisa que nunca, gracias a un nuevo modelo de lenguaje en los teclados en inglés, francés y español. Además, los modelos de idioma mejorados en el dispositivo hacen que la autocorrección sea más precisa en una variedad de idiomas, lo que te permite escribir sin preocupaciones.

StandBy: Tu iPhone en Modo Nocturno

iOS 17 | Foto: Apple

iOS 17 también introduce “StandBy”, una nueva experiencia de pantalla completa cuando tu iPhone está en modo horizontal mientras se carga. Esto es perfecto para colocar tu iPhone en tu mesita de noche, encimera de cocina o escritorio, ya que te brinda información visible diseñada para verse desde la distancia.

iCloud+ Ampliado: Más almacenamiento y privacidad

A partir del 18 de septiembre, Apple ofrece a los usuarios de iCloud la opción de elegir entre dos planes adicionales: 6 TB por $29,99 dólares al mes y 12 TB por $59,99 dólares al mes. Estos planes son ideales para quienes desean aprovechar al máximo las potentes cámaras de los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, que permiten capturar fotos y videos en 4K de súper alta resolución.

iCloud+ te permite mantener tus bibliotecas de fotos y videos originales de alta resolución seguros en la nube, accesibles en todos tus dispositivos y en la web, mientras conservas versiones hermosas y optimizadas en tu iPhone. Además, obtienes acceso a funciones premium como Private Relay, Hide My Email, HomeKit Secure Video y dominios de correo electrónico personalizados, que se pueden compartir en familia con hasta cinco personas más.

