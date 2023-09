Angelinos sufren por el aumento del precio de la gasolina

Lionel Ríos llegó a la gasolinera Valero en la calle Soto en Boyle Heights en su camioneta negra. Cuando se bajó de la camioneta, tenía dos billetes de $5 y un billete de $10 listos para pagar en la ventanilla del cajero.

A este latino el aumento de los precios de la gasolina en el condado de Los Ángeles le ha afectado mucho su economía porque depende de su camioneta para recolectar y vender paletas, botes de aluminio y fierro.

“Entonces no me conviene trabajar porque gasto mucha gasolina y yo no saco dinero, no hay dinero. Mucha tristeza, pero qué vamos a hacer”, explicó Ríos.

A partir de hoy el promedio del precio de la gasolina en el condado de Los Ángeles es de $6.03, de acuerdo con el sitio web de precios de gasolina AAA, que además informó que el promedio más alto en el condado fue de $6.49 en octubre del 2022.

El sitio web AAA Gas Prices es un servicio público de la organización de membresía de viajes de placer y automovilismo más grande de Estados Unidos y el Servicio de Información de Precios del Petróleo (OPIS) lo actualiza diariamente con el promedio de los costos nacionales, estatales y locales de gasolina, diésel y E-85.

“Nuestros precios de surtidor se han disparado como resultado de las interrupciones de las refinerías regionales, así como del aumento de los precios del petróleo crudo tras las mortales inundaciones en Libia, que interrumpirán temporalmente las exportaciones de petróleo de esa nación de la OPEP”, dijo el portavoz del Auto Club, Doug Shupe. “Estos factores regionales y globales están ejerciendo una presión al alza sobre los precios regulares del diésel y del combustible sin plomo en todo el sur de California”.

Manejar esa una necesidad básica, no solo para hacer las compras de rutina, también para que millones de personas puedan desplazarse a sus trabajos.

Muchas de las personas que se acercaron a las diferentes gasolineras este martes coincidieron en que el precio de la comida, gasolina y otros gastos han aumentado, pero los sueldos no han cambiado.

De las 5 personas que fueron entrevistadas por La Opinión en Boyle Heights, cada una gasta entre $100-$200 en gasolina por semana.

Dura realidad

“Me ha afectado porque tengo que llevar a mi nuera y a mi hija al trabajo y se gasta demasiado. Ahorita ya no te está rindiendo”, lamentó la señora Claudia Corona. “A veces por ponerle gas ya no puedo hacer otras cosas”.

Corona dice que ahora su familia decide quedarse en casa en vez de salir como lo hacían antes y agregó que si las cosas no mejoran tendrá que conseguir un trabajo para apoyar a su familia con los gastos.

Uno de los grupos más impactados por el precio de la gasolina son los conductores de servicios de transporte porque los costos de gasolina afectan directamente su ingreso mensual.

Jesús Gallegos es conductor de Uber y asegura que cuando empezó manejaba una camioneta de seis cilindros, pero ahora prefiere pedirle prestado el coche a su hermano, uno de cuatro cilindros para poder ahorrar y no gastar tanto dinero en combustible.

“La gasolina ya está a más de $6 y no es justo para uno que gana lo mínimo”, indicó Gallegos. “Es muy difícil pagar la renta y los alimentos de la familia, pero pues a veces uno tiene que adaptarse a esos precios”.

Gallegos también mencionó que no maneja tan lejos de Boyle Heights y aun así gasta un poco más de $100 en gasolina a la semana.

En la gasolinera Mobil de la calle Soto justo fuera de la autopista 10, Alejandro González se pone a llenar el tanque de su camión de remolque.

González es conductor para la compañía OCR Towing que se especializa en recoger carros para desguace y comenta que a diario se gasta casi $120 en gasolina para llenar el camión que utiliza para el trabajo.

“Nos afecta a todos porque sube todo, sube la gasolina, suben todos los impuestos, pero pues no sube el sueldo y entonces es lo único que no sube”, dijo González. “Después, a mí me toca pagar el colegio de mi hijo, la renta, y todo se pone súper caro”.