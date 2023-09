Gonzalo Pineda, el mexicano que irrespetó al Inter Miami

El Inter Miami sufrió su primera derrota desde que Gerardo Martino y Lionel Messi están con el equipo. El Atlanta United goleó 5-2 al conjunto del Tata en el último partido de la Major League Soccer. A pesar de que muchos achicaron esta derrota a la ausencia de La Pulga, el entrenador Gonzalo Pineda considera que el conjunto de David Beckham es igual de peligroso sin Messi.

Gonzalo Pineda, estratega del Atlanta United, lideró a su equipo en la obtención de una importante victoria ante el Inter Miami. El entrenador mexicano le quitó el invicto al conjunto del Tata Martino. Pese a que no estuvo Messi, el entrenador azteca enumeró las grandes piezas con las que contó el equipo para ese partido.

“Esté o no esté Messi, es un gran equipo Inter Miami. No sólo era Messi, eran varios jugadores jóvenes que llegaron a impactar, era Jordi Alba, era Sergio Busquets, era el mismo Tata Martino, así que no era solo Messi, pero me pone muy contento por los fans. Es lo que más me pone contento”, dijo el mexicano en una entrevista con Apple TV.

Una dolorosa derrota del Inter Miami de Messi

Desde que La Pulga está en el club, el Inter Miami no había sufrido ninguna derrota. El conjunto de David Beckham acumulaba 12 partidos consecutivos sin perder. La ausencia de Messi no era una excusa del todo efectiva, pues el club no contó con el argentino en su última victoria 3-2 ante el Sporting Kansas City. Pineda destacó la madurez de su equipo para sacar adelante el partido que comenzaron perdiendo.

“El actor intelectual siempre son los jugadores. Rescato el corazón y la mentalidad. No es fácil venir 1-0 abajo contra uno de los equipos más enrachados de la liga e incluso empezar el segundo tiempo con un penal y el 3-2, mentalmente pega. Creo que el equipo mostró una madurez bastante grande”, explicó.

Las palabras del DT de #SomosAtlanta, Gonzalo Pineda, tras la goleada de su equipo a #InterMiamiCF pic.twitter.com/c80rlBZlGc — MLS Español (@MLSes) September 16, 2023

El Inter Miami tendrá su próximo partido este martes 20 de septiembre. El conjunto de Gerardo Martino enfrentará a Toronto en el Lockhart Stadium. Por su parte, el Atlanta United visitará al DC United en el Audi Field.

Sigue leyendo:

– Lionel Messi también potencia al Inter Miami y la MLS desde YouTube

– Inter Miami se derrumba sin Messi: sufre contundente goleada ante Atlanta United

– Los primeros pasos de la dinastía Messi: el Inter Miami presume a uno de los hijos del argentino jugando su primer partido con el club

– ¿Qué pasó con Brian Fernández? El futbolista argentino explicó las razones de su abrupta salida del Atlético Morelia