Héctor Herrera recuerda con melancolía su etapa en España y su relación con el Cholo Simeone: “Viví buenos momentos”

El mexicano Héctor Herrera, centrocampista del Houston Dynamo y exjugador del Atlético Madrid, reconoció que a veces, en su etapa madrileña, se dejó llevar por el deseo de jugar más y se quejó del técnico argentino Diego Pablo Simeone, pero destacó que ahora se dio cuenta de que le enseñó “muchas cosas” que le hicieron mejor futbolista.

“Ahora, si lo pienso con más tranquilidad veo los buenos momentos que viví allí (en el Atlético). Uno cuando está allí a lo mejor se ciega con querer jugar, jugar y jugar, y ser protagonista. A lo mejor lo haces de otra manera pero eres protagonista. Siempre me sentí importante porque había un buen grupo de seres humanos, me quedo con eso”, dijo a Herrera, que ganó una Liga en su etapa de 2019 a 2022 en el Atlético Madrid.

Héctor Herrera durante su etapa en el Atlético de Madrid. Foto: Angel Martinez / Getty Images.

“Disfrutaba mucho de estar ahí, de entrenar, la ciudad era buenísima para vivir. Más allá de haber ganado trofeos, las amistades que hice allí son lo más importante que me llevo. Había calidad humana muy buena y se notaba en la cancha” Héctor Herrera

Herrera, de 33 años, destacó que Simeone le ayudó a ser mejor futbolista con su ética laboral y su liderazgo.

“Yo muchas veces me quejaba del Cholo, pero ahora le entiendo. Decía que cuando uno quiere jugar se queja de todo, ahora me quedo con todo lo que él me decía y nos enseñaba de su forma de jugar, que a lo mejor a muchos le gustará y a otros no tanto”, aseguró.

“Cuando estaba allí aprendí muchas cosas que no tenía. Las aprendí inconscientemente porque era un hábito diario, y después se te quedan, y hoy en día hago muchas cosas que aprendí ahí que creo que hacen que juegues mejor. La experiencia te hace ver las cosas de manera distinta”, prosiguió.

El centrocampista mexicano contó además que sigue los partidos del Atlético desde Houston cada vez que tiene la oportunidad.

“Veo siempre que tengo oportunidad, veo al Atlético, al Barcelona porque ahora está Joao Félix, veo partidos de Andrés Guardado, partidos de la Premier League también si puedo. También intento ver mucho de la liga mexicana, mucha MLS”, contó.

