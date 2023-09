¡Le cayeron encima!: Aficionados rechazaron a Héctor Herrera luego de presumir su regreso a la Selección de México

🇲🇽 Las palabras de Héctor Herrera, después de ser criticado por regresar a la Selección Mexicana:



🗣️ "Tengo una de las mejores carreras como jugador mexicano".



🗣️ "Que venga una persona a decirme que si puedo o no estar en la Selección, no me quita el sueño".



🎙️: @fvreporter… pic.twitter.com/N4h3FoSRA0