Kinsey Wolanski, la mujer que terminó detenida por invadir el campo en plena final de Champions, ahora confiesa su amor por Messi y el Boca Juniors

Kinsey Wolanski se hizo viral aquel 1 de junio de 2019, luego de invadir el terreno de juego en plena final de Champions entre Liverpool y Tottenham, acción que la hizo terminar detenida varias horas en aquella oportunidad.

La modelo que causó impresión entre los fanáticos al saltar al terreno de juego en paños menores y con el nombre de su canal de Youtube, ahora sorprendió a todos al declararse admiradora de Lionel Messi y del Boca Juniors.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – FEBRUARY 04: Kinsey Wolanski en la entrega de los Premios Grammys 2023 (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images for The Recording Academy)

El amor de Kinsey Wolanski por Lionel Messi

La modelo que ganó popularidad por el citado hecho en 2019, confesó ser fanática de Messi y la Selección de Argentina. “Fui a la Patagonia en septiembre. Antes recorrí Buenos Aires para practicar mi español y explorar un poco la ciudad. Además me compré la camiseta de la selección, porque amo a la Argentina y amo a Lionel Messi“, confesó en entrevista con el Diario Olé.

“Lo amo a Messi, pero todavía no tuve la posibilidad de verlo y tampoco lo conozco personalmente. Espero este año poder ir a un partido de él en Miami”, prosiguió la modelo que espera presenciar un partido del equipo rosa.

Messi es la máxima figura del fútbol de Estados Unidos. (Foto: Mike Ehrmann / Getty)

Su amor por Boca Juniors y la decisión de invadir el terreno de juego en plena final de Champions

No conforme con el amor que siente por el juego y la figura del Inter Miami, Wolanski se declaró hincha de Boca Juniors. “El jugador que me gusta es Darío Benedetto“, confesó.

De igual manera señaló que de vez en cuando ve el fútbol argentino y que de todos los equipos su favorito es el reconocido Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol sudamericano.

Sobre su ingreso a la final de la Champions, aseguró que tomó el reto y que no le fue necesario pensarlo mucho. “Me encanta y amo vivir la vida al máximo y pensé que sería una experiencia divertida y emocionante. Tampoco me llevó mucho tiempo planearlo, quizás dos semanas”, aseguró.

“Fue una decisión de último momento. Después estuve detenida en una celda por algunas horas“, puntualizó la modelo de 27 años y nacida en California.

