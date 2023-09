Los californianos ya pueden comprar Narcan en las farmacias

A partir de este mes, la medicina conocida como Narcan está a la venta sin prescripción por primera vez en los Estados Unidos.

En marzo, la administración de comida y drogas (FDA) aprobó la venta sin prescripción de este medicamente en forma de spray nasal.

Narcan es el nombre de marca de naloxona que se usa para revertir una sobredosis de opioides como heroína, fentanilo y medicamentos opioides recetados.

La naloxona no es adictiva, no crea hábito y no tiene efectos secundarios si no hay opioides en el sistema.

En los Estados Unidos, los paramédicos y los hospitales han estado usando naloxona para revertir las sobredosis de opioides durante décadas.

Normalmente, solo se podía usar por prescripción, pero ahora se puede comprar en farmacias, gasolineras, tiendas de autoservicio y también en línea.

“Actualmente vemos casi 7,000 californianos que mueren cada año a causa de los opioides. Por eso, esta decisión de hacer que Narcan esté disponible sin receta es una forma sensata de aumentar el acceso a soluciones que salvan vidas.” dijo Robin Christensen, jefa de subdivisión de Prevención de Sustancias y Adicciones del Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

Para muchas personas, el precio de la naloxona podría ser un elemento que los desanime a comprarla, específicamente para la gente que más podría necesitar el medicamente. Actualmente, el precio sugerido por el fabricante es $44.99 que lleva dos dosis en cada caja.

La medida AB-1060 de parte de Liz Ortega, asambleísta del distrito 20 en California, requeriría cobertura de clorhidrato de naloxona con y sin receta (comúnmente conocido como naloxona o por su marca más común, Narcan), sin costo compartido para el tratamiento de sobredosis de opioides.

Si la propuesta AB-1060 es aprobada, entonces se aplicaría al seguro médico de 24,853,000 afiliados de California (64% de todos los californianos).

El CDPH continuará manteniendo su orden permanente a nivel estatal, que ha ayudado a innumerables organizaciones comunitarias a recibir naloxona sin costo a través del Proyecto de Distribución de naloxona del Departamento de Servicios de Salud.

En el sitio web del CDPH, tienen videos informativos sobre naloxona e incluso, vienen las instrucciones para aprender cómo se usa.

NEXT Distro es un servicio de reducción de daños en línea y por correo diseñado para reducir las muertes por sobredosis de opioides, prevenir la transmisión de enfermedades relacionadas con las inyecciones y mejorar las vidas de las personas que consumen drogas.

La organización empezó en el estado de Nueva York, pero desde entonces se extendió a dar servicios por todo el país.

Actualmente, tienen un servicio donde mandan naloxona gratis a cualquier dirección en los Estados Unidos. El programa de envío por correo de NEXT es posible gracias a una asociación de más de 30 programas de reducción de daños en todo el país.

En su sitio web NEXT Distro se explica: Si una persona que consume drogas o alguien en su comunidad consume drogas y no puede acceder a naloxona de ninguna otra manera, ellos están diseñados para brindarle apoyo.

Aunque la Naloxona puede ayudar a las personas que usan opioides actualmente, algunas personas piensan que puede tener un efecto contrario en la comunidad.

“Puede ser útil porque puede ayudar a las personas, pero al mismo tiempo también puede promover el consumo de drogas, porque ahora tenemos una forma de recuperarnos de ello”, dijo Yareli Herrera, estudiante de criminología.