Los mejores moisés para bebés del 2023

¿Estás buscando un lugar seguro para poner a tu recién nacido? Aunque una cuna es la mejor opción a largo plazo, muchas veces el colocar un buen moisés al lado de tu cama puede facilitar el darles de comer en la noche y el cambio de pañales.

Los moisés son pequeños y tienen un periodo de uso temporal; solo se pueden usar hasta que tu bebé empieza a mostrar señales de que puede empujarse por sí solo con su manos y rodillas o cuando alcanza el peso y la altura límite del moisés. Lo que primero suceda, dice Jennifer Shu, MD, pediatra con residencia en Atlanta y portavoz de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). Aun así, es posible que sea una opción que valga la pena para tu familia.

A continuación, encontrará nuestras mejores selecciones. Para obtener información más detallada de cómo comprar un moisés, consulta nuestra guía de compra de moisés. Y no olvides tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad cuando utilices un moisés para tu pequeño:

Los bebés deben dormir sobre una superficie plana, no inclinada. Las inclinaciones de 10 grados o más pueden restringir el flujo de aire de tu bebé.

Los bebés deben dormir solos dentro de su espacio para dormir. Esto quiere decir que no deben tomar una siesta dentro de su moisés acompañados de tu cachorro nuevo u otros niños.

Mantén juguetes, cobijas o mantas, protectores y otros artículos fuera del moisés. (De hecho, los protectores ahora están prohibidos bajo la Ley de Sueño Seguro para los Bebés). Estos artículos pueden potencialmente asfixiar a tu bebé.

Los moisés tienen un periodo de uso corto. Mueve a tu bebé a su propia cuna cuando alcance el límite del peso y la altura del moisés.

Puntos importantes que nuestros evaluadores tomaron en cuenta para nuestras pruebas:

Qué tan fácil es cada moisés de armar: ¿Cuántas piezas y pasos a seguir tiene?

Qué características tiene: ¿Tiene una función de movimiento? Un espacio para guardar pañales.

Qué tan conveniente es el uso del producto en general: ¿Es portátil? ¿Te permite acceder a tu bebé fácilmente? ¿La altura se puede ajustar?

Nuestras pruebas de que tan bien funcionan estas características no fueron realizadas con bebés reales, tampoco probamos los niveles de ruido de ninguno de los moisés que emiten sonido.

Los mejores moisés según las pruebas de Consumer Reports

Tres cosas que debes considerar al elegir un moisés nuevo

Según Joan Muratore, líder del programa de pruebas de Consumer Reports, el nivel de estabilidad de un moisés, es una de las cosas que querrás considerar antes de comprarlo. Si hay un prototipo del modelo armado en la tienda, puedes probarlo empujando hacia abajo por los costados, como si fueras un niño pequeño que intenta alcanzarlo, y observa si empieza a inclinarse, dice Muratore. Esta es una de las mayores preocupaciones, por obvias razones, si tienes otros niños o mascotas que son inquietos en la casa.

También querrás considerar en qué lugar pondrás tu moisés y si hay alguna característica en el diseño que pudiera interferir con el lugar que quieres. “El modelo de la marca Halo, tiene una base que es muy grande, entonces si yo soy una madre que casi no duerme por las noches y tengo que levantarme de la cama, es posible que me tropiece porque mis piernas se extienden mucho”, dice Joan. “Para mí, sería un peligro”.

Considera la posibilidad de ajustar la altura del moisés, especialmente si tienes la intención de mantener el moisés justo al lado de tu cama. Algunas camas de plataforma, por ejemplo, son bastante bajas, por lo que querrás comparar la altura de tu colchón con la altura de la base del moisés.

