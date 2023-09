“No sabemos nada”: Kike Hernández y Dave Roberts reconocen hermetismo de los Dodgers en el caso de Julio Urías

El caso de violencia doméstica de Julio Urías se ha manejado con tal hermetismo en Los Angeles Dodgers, que ni siquiera los propios jugadores de la franquicia tienen mayor conocimiento de la situación. Así lo reconocieron el jardinero central Enrique ‘Kike’ Hernández y el manager Dave Roberts en diálogo con los medios de comunicación.

El oriundo de Puerto Rico no tuvo reparo en reconocer que dentro del vestuario de los Dodgers, los peloteros tienen la misma información sobre Urías y su caso, que un mortal fanático. Dominan el contexto de los datos revelados por la prensa.

“No sabemos absolutamente nada, sabemos lo que ustedes saben y estoy siendo lo más transparente posible. Sabemos lo que hay ahí fuera y no nos lo han dicho porque el equipo no lo sabe. El equipo está esperando. Por supuesto que ha sido muy desafortunado para nosotros, para él, para la víctima y espero que podamos obtener algo de claridad aquí en un futuro cercano”, dijo.

Enrique ‘Kike’ Hernández. Foto: Harry How/Getty Images.

El silencio dentro del conjunto angelino ha sido una práctica sistemática en este caso y Dave Roberts así lo confirmó en su charla con la cadena TUDN. “No puedo hablar mucho al respecto, solo sé que todos estamos igual de decepcionados que la afición mexicana en toda esta situación. No tengo la información suficiente, no he visto ningún video, como dije, estoy muy triste de esta situación y todos tenemos que lidiar con ella”, añadió el estratega.

Dave Roberts. Foto: Harry How/Getty Images.

Los Dodgers acaban de ganar su undécimo banderín consecutivo del Oeste de la Liga Nacional y a la par de las celebraciones han ido tomando decisiones radicales como una especie de estrategia de control de daños de imagen, desvinculándose de Julio Urías.

La franquicia angelina ha borrado imágenes de murales, ha editado videos donde aparecía Urías e hicieron uso de su casillero asignándolo al segunda base Kolten Wong. También lo colocaron en licencia administrativa y está abajo investigación por violar la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Asalto Sexual y Abuso de Menores de las Grandes Ligas dos veces.

A pesar de todo esto, no se tienen noticias del lanzador mexicano tras su arresto a la salida del BMO Stadium tras el partido de la MLS entre LAFC e Inter Miami. ‘El Culichi’ deberá presentarse en una audiencia ante la justicia este 27 de septiembre.

Sigue leyendo:

· Dodgers editan imágenes en la TV y eliminan a Julio Urías del último out de la Serie Mundial de 2020

· Presidente de la LMP deja abierta la posibilidad a Julio Urías de uniformarse con los Tomateros de Culiacán: “Tendríamos que evaluar de manera muy puntual”

· Los Angeles Dodgers rindieron homenaje al venezolano Miguel Cabrera con una “Estrella de Hollywood”

**