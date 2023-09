Quién es Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio que antes defendió al Chapo Guzmán

Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos de manera intempestiva, ya se encontraba en el país cuando en México se dio a conocer la noticia que nadie esperaba, sus abogados y familiares en territorio mexicano se movilizaron de inmediato para que tuviera un representante legal, por ello pidieron al hombre que representó a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán en su juicio en Nueva York, Jeffrey Lichtman, un reconocido abogado.

Pero, ¿quién es el abogado que defendió al Chapo en el llamado juicio del siglo? Lo primero que hay que destacar de este conocido hombre es que es Doctor en Derecho por la Universidad de Duke, de la cual se graduó en 1990, nueve años más tarde abrió su propio bufete jurídico The Law Offices Of Jeffrey Lichtman, en donde le han llegado casos que lo han hecho conocido no solo en el país, también en el resto del mundo.

Él mismo se promociona en su página web con algunos de sus casos de éxito y colocando el perfil de los clientes que ha tenido a lo largo de su carrera: “Con más de 32 años de práctica en algunos de los mayores escenarios del país, el Sr. Lichtman ha desarrollado un estilo de contrainterrogatorio descrito en los medios de comunicación como un ‘golpeteo implacable’ en el que los testigos eran ‘pasados por la batidora y triturados”.

Casos de éxito de Jeffrey Lichtman

Fraude fiscal, extorsión, estructuración, asalto, soborno, secuestro, delitos de narcóticos, asesinato y conspiración para asesinar, delitos de armas de fuego, lavado de dinero, fraude a Medicaid, fraude de valores y DWI/DUI, crímenes sexuales y defensa de estudiantes es algo en lo que se especializa Lichtman, según resalta el diario El Universal.

El medio mexicano también señala que uno de los casos que lo catapultó a la fama fue el haber logrado la nulidad de cuatro juicios por asociación delictiva contra John Gotti, líder de la familia criminal Gambino y conocido como “el último gran mafioso de Estados Unidos”.

Respecto a la familia del Chapo, con el patriarca no funcionó haber dicho que el verdadero líder del Cártel de Sinaloa era Ismael “El Mayo” Zambada, tampoco señalar los sobornos que los presidentes de México recibieron, pero con Emma Coronel sí fue decisivo lograr un trato y que el abogado dijera que la participación de la exreina de belleza fue mínima.

Se creía que Ovidio Guzmán seguiría el mismo camino que la esposa de su padre, pero en su primera comparecencia se declaró inocente, lo que abre la puerta a un juicio. Cabe recordar que “El Ratón” está acusado de cinco delitos en Illinois, además de otros más en otros dos estados.

