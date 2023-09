Selección de España: Varias jugadoras convocadas finalmente acuden a la concentración, ¿lo hicieron bajo amenaza?

En medio de una gran polémica y una no menor incertidumbre sobre qué pasaría con las jugadoras convocadas por Montse Tomé, la DT de España, para enfrentar los partidos de Nations League de los próximos días contra Suecia y Suiza, finalmente llegaron las primeras de la lista al hotel de concentración y se espera que las demás hagan su arribo en las próximas horas.

Vale recordar que la mayoría de ellas enviaron un comunicado solicitando cambios en varias dependencias dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), adicionales a la salida de Luis Rubiales y Jorge Vilda, esto con la intención de que las futbolistas se sintieran en un entorno seguro y adecuado para representar de la mejor forma a su país en el fútbol.

Sin embargo, lo único que recibieron a cambio fue un comunicado de la federación prometiéndoles un entorno seguro y, minutos después, la convocatoria donde aparecían muchas de las jugadoras que firmaron la carta con la petición, algo que provocó un segundo comunicado de las futbolistas, la mayoría de ellas campeonas del mundo.

En esta nueva misiva insistieron en su “voluntad de no ser convocadas”, dado que “los cambios no son suficientes”, argumentando que “la convocatoria no se hizo en tiempo y forma según el reglamento de la FIFA” y lamentando que la RFEF las pusiera “en una situación no deseada”.

La sanción para las seleccionadas españolas que no acudan al llamado

Horas después de esto empezaron a salir diversos artículos y notas en las que se recordó a las jugadoras convocadas que en caso de no acudir se harían acreedoras a una multa de $32,000 dólares y a una suspensión de su licencia federativa de entre 2 y 15 años en virtud de la Ley del Deporte española. La más sonada de estas noticias la dio Víctor Francos, director de la Agencia Estatal para el Deporte, a la cadena SER, en una entrevista donde dijo que si las jugadoras no se presentan “el Gobierno debe aplicar la ley”.

Las convocadas de los equipos de Madrid ya están en la concentración

Finalmente, este martes llegaron a la concentración en Oliva, Valencia, las jugadoras convocadas del Real Madrid y el Atlético de Madrid, es decir: Misa Rodríguez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Tere Abelleira, Athenea del Castillo y Eva Navarro. A las seis se les vio con rostros muy serios y evitando dar declaraciones, salvo Rodríguez, a quien un reportero le preguntó si estaba contenta por su convocatoria, a lo que respondió tajantemente: “No”.

¿Nuevo caso de 'Agresión Sexual'? Un vigilante de seguridad agarra del brazo a la jugadora de la Selección Española, Misa Rodríguez. Parece que la futbolista, por su gestualidad, no da el consentimiento. De hecho, una mujer que va con Misa reacciona rápidamente. ¿Pedimos VAR? pic.twitter.com/iF8O6LRfAP— Oh! Periodista! (@OhPeriodista) September 19, 2023

??? La expedición de la @SEFutbolFem que salió de Madrid ya está en Valencia para trasladarse a Oliva



?? Rostros serios y silencio de las jugadoras a su llegada



? El CSD se reunirá esta tarde con las futbolistas



? @ChimoMasmano pic.twitter.com/7xt0zwBCxZ— Carrusel Deportivo (@carrusel) September 19, 2023

Las futbolistas del FC Barcelona y las otras 9 convocadas llegarían en las próximas horas

Se espera que en las próximas horas lleguen las 17 convocadas restantes, de hecho, las 8 seleccionadas del FC Barcelona ya se encuentran volando hacia Valencia. Antes de subir al avión, Alexia Putellas fue otra de las jugadoras que alzó la voz cuando le preguntaron sobre la ausencia de Jenni Hermoso, según su DT para protegerla, y la flamante ganadora del Balón de Oro respondió de forma irónica “de qué, si está todo bien, ¿no?”. ?? Las palabras ALEXIA PUTELLAS en el aeropuerto de Barcelona rumbo a la concentración de la selección española:



?"¿Proteger a Jenni? De qué, si está todo bien"



?"Nos sentimos mal" pic.twitter.com/eSP0SnoUGi— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 19, 2023

La selección española permanecerá en Valencia hasta el jueves, posteriormente viajará a Madrid para, desde allí, partir a Gotemburgo, donde jugará contra Suecia el viernes y ese mismo día volverán a España, para enfrentar a Suiza el martes de la siguiente semana en Córdoba.

