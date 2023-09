Tiziano Ferro anuncia su divorcio y cancela gira

El cantante italiano Tiziano Ferro anunció este martes que comenzó los trámites para divorciarse de su marido, Víctor Allen, con quien se casó en julio de 2019 y vivía en Los Ángeles.

A través de sus cuentas de redes sociales, Ferro indicó en un comunicado en tres idiomas, inglés, italiano y español, que canceló todos sus compromisos pues su prioridad es estar con sus dos hijos que “no puede llevar a Italia“.

Con un largo mensaje publicado por el cantante en su perfil de Instagram y dirigido a sus fieles seguidores, explica el “delicado momento” que atraviesa.

“Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Víctor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo”, escribió el cantante italiano.

Allen y Ferro se conocieron hace seis años y se casaron en julio de 2019 en Sabaudia, en la costa del Lacio (centro de Italia), el estadounidense era exconsultor de Warner Bros y actualmente es propietario de una agencia de marketing y se ha caracterizado por su discreción.

En el mensaje, se disculpa por tener que cancelar todos los compromisos adquiridos en Italia. Especialmente, la presentación de su novela, porque su prioridad son sus hijos y asegura que “este momento oscuro pasará y volveremos a cantar y reír, a hablar de mi libro, de mi vida… de nuestra vida”.

Ferro, de 43 años, dejó ver que está pasando un “momento oscuro” en su vida, pues aunque hace algunos meses tuvo problemas de salud que lastimaron sus cuerdas vocales, no canceló su gira; ahora se veía obligado a posponer sus presentaciones debido a que tiene que estar cuidado a los menores, a los cuales tuvo junto a Victor Allen, con el que al parecer peleara por la custodia.

“Por el momento, no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza, me veo obligado cancelar los compromisos adquiridos con vosotros y con Mondadori para presentar mi primera novela: una cita que había estado esperando toda mi vida”, redacta Tiziano.

Tiziano Ferro y su marido Víctor Allen tuvieron dos hijos, en Estados Unidos, en febrero de 2022 a los que llamaron Margherita y Andrea, y nunca han dado a conocer los detalles del nacimiento.

Recientemente, el cantante de fama internacional había expresado en una entrevista a la revista Grazia que su mayor deseo era que Italia reconozca que sus hijos tienen dos padres o madres del mismo sexo.

En su desplegado, el cantante mostró que estaba muy ilusionado por presentar un escrito de su autoría, “pero con gran tristeza y dolor en el corazón, me veo obligado a cancelar mi gira de presentación”, ya que reveló que estaba tramitando su proceso de divorcio en Los Ángeles, California, por lo que no podía salir del país, y lo más importante, no le era posible viajar con sus hijos, Margherita y Andrea, a los cuales tuvo en 2022.

