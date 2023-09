¿Daniel Brailovsky menosprecia a las Chivas? Dice que Querétaro es más difícil que el Guadalajara para el América

Las reacciones tras la humillación de las Chivas de Guadalajara a manos de las Águilas del América no paran y es ahora el ex jugador y ex entrenador Daniel ‘Ruso’ Brailovsky el que ha dejado comentarios considerado como de menosprecio hacia el conjunto tapatío.

En uno de sus comentarios por su trabajo como analista, Brailovsky aseguró que para el Club América será más difícil el duelo de este miércoles contra los Gallos Blancos de Querétaro por la Liga MX, que el anterior frente a Chivas.

“El partido contra Querétaro va a ser más difícil que contra Guadalajara. Los americanistas no se conforman con esto”, dijo.

Sus palabras se dieron en un contexto de análisis ante lo que pudo haber sido un envión emocional tóxico para la plantilla del América, algo parecido a lo dicho en rueda de prensa post-goleada por el entrenador André Jardine llamando a sus jugadores a mantener los pies sobre la tierra.

“Yo separo lo de este partido porque el paladar americanista permite ganar como sea este partido, pero se ganó juganlo bien, en los demás se sufrió mucho y no se ganó bien”, afirmó.

Sus palabras no cayeron del todo bien para la aún dolida y magullada afición de Chivas, que calificaron rápidamente las palabras de Brailovsky como un desprecio al equipo, sobre todo considerando su pasado como jugador y entrenador de las Águilas.

Además, la comparación con Gallos Blancos duele por el presente del equipo de Querétaro, que ha hilado varios torneos quedando fuera de la Liguilla y sin posibilidades de ir por el título, al contrario de las Chivas que tras la llegada de Fernando Hierro (presidente deportivo) y Veljko Paunovic (entrenador) ha mejorado en rendimiento e incluso se metieron en la final del pasado Torneo Clausura 2023, cayendo derrotados frente a Tigres de la UANL.

