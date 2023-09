Demi Moore impacta con vestido ceñido a los 60 años en el desfile de Fendi

La actriz de Hollywood, Demi Moore, ha demostrado una vez más por qué es una de las reinas de la moda en la industria del entretenimiento. La actriz, que estuvo en Milán para el desfile de Fendi, dejó huella en todos con su gusto para vestir y su aplomo. Pero sobre todo dejó claro que luce estupenda a sus 60 años. View this post on Instagram A post shared by Brad Goreski (@bradgoreski)

Christina Ricci, Naomi Campbell, Kate Moss y Linda Evangelista estuvieron también presentes en el evento, pero nadie destacó como Demi Moore. La ex de Bruce Willis y Ashton Kutcher optó por el color coral y se puso un vestido ceñido al cuerpo de cuello alto. Su abrigo azul claro con el emblema distintivo de la marca Fendi, inspirado en un logo, llamó la atención. Creó una apariencia atrevida y contemporánea, dejando que el abrigo le cayera por debajo de los hombros.

Demi Moore optó por un bolso a juego, un collar largo y sandalias de tacón negras y doradas para completar su look. Tenía un maquillaje elegante con labios brillantes y delineador de ojos ahumado, y su cabello largo y oscuro estaba con raya en medio.

La estrella de “Indecent Proposalse”, “Ghost” y “Striptease” se unió a otras estrellas de primer nivel en una foto memorable que también incluía a otras famosas de Hollywood y del modelaje.

Demi Moore tiene fama de tener un sentido del estilo único y de poder destacarse en cualquier evento de moda. Ella sabe lo que está de moda y cómo lucir genial a cualquier edad, como lo demuestra su elección de colores vibrantes como el coral.

En resumen, Demi Moore brilló en el desfile de Fendi en Milán, reiterando su condición de ícono en la industria de la moda y el entretenimiento. Ella es una verdadera inspiración para muchos de supervivencia y superación.

Qué ha pasado en la vida de Demi Moore últimamente

Recordemos que su ex, el actor de “Hard To Die”, Bruce Willis, sufre de Afasia, esto es una fracción que afecta su parte motora y él habla y que degenera rápidamente. Las hijas que tienen en común: Rumer, Scout y Tallulah, habían dicho que todos estaban unidos, incluso la esposa de Bruce, Emma Heming Willis, en su recuperación.

Después se dijo que Demi Moore se había mudado a la casa de Bruce y su esposa para ayudarlos, pues es una roca muy importante para la familia. Sin embargo, fue la misma esposa del actor de Hollywood la que salió a negar este tipo de afirmación que había dado radar Online. “Hay que cortar esto. Por favor, esto es tan tonto, ya paren”, dijo la diseñadora de moda en su momento.

A pesar de esta negación, sí se sabe que efectivamente Demi Moore es uno de los pilares fundamentales de apoyo para esta pareja, así como para las hijas que tiene con Bruce Willis.

De hecho, ella es como la vocera del actor. Apenas dieron a conocer al mundo que él sufría de esto a través de su cuenta de Instagram, y fue Demi Moore la que informó qué tipo de enfermedad tiene Bruce Willis. También fue la que dijo que él se retiraba retira de la actuación.

“Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él… Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo hacen ustedes para él… Como Bruce siempre dice: -Vívelo- y juntos planeamos hacer precisamente eso”, sentenció la actriz.

