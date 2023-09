La lista de los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1: ¿qué posición ocupa Sergio “Checo” Pérez?

Todos los amantes de la Fórmula 1 se han preguntado en algún momento cuanto cobran los pilotos más destacados de este deporte. La revista Forbes siempre responde este tipo de preguntas sobre actores, cantantes y deportista, y destacó que la parrilla de la F1 es donde se mueven las mayores cantidades de dinero.

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclrec son los que encabazan la lista de los mejores pagados. Sin embargo, otros nombres familiares integran la lista como Sergio “Checo” Pérez, Carlos Sainz y Fernando Alonso.

A pesar de que Checo Pérez no está entre lo tres primeros con más salario, su cifra también se destaca por encima de Alonso. Actualmente el oriundo de Guadalajara no está pasando su mejor momento al no entrar al podio del Gran Premio de Singapur, habría que esperar que sucede en el Gran Premio de Italia.

¿Cuáles son los tres pilotos que más cobran en la F1?

Max Verstappen de Red Bull

Verstappe se encuentra en el primer lugar de la lista llevándose un total de $55 millones de dólares. Actualmente tiene un contraro con su escudería que expira en el año 2028.

Lewis Hamilton de Mercedes Benz

Hamilton sigue al máximo líder de este deporte con una suma de $35 millones de dólares. El británico muy pronto deberá renovar su contrato, debido a que el que firmó en 2022 solo duraba un año.

Charles Leclerc de Ferrari

El top tres se cierra con el monegasco Leclerc, quien se lleva al bolsillo un total de $24 millones de dólares. El 5 de agosto el medio 20 Minutes avec Sportune reveló que Leclerc y la escudería italiana acordaron un contrato para 2025-2026.

¿Cuánto cobran los demás pilotos de la parrilla?

Luego de Leclerc, lo sigue Lando Norris de la escudería de McLaren que alcanza la cifra de $20 millones de dólares. Mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) se encuentra en la quinta posición con $12 millones de dólares, seguido del otro piloto de la escudería de Red Bull Sergio “Checo” Pérez con un monto de $10 millones de dólares.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): $10 millones de dólares George Russell (Mercedes): $8 millones de dólares Esteban Ocon (Alpine): $6 millones de dólares Fernando Alonso (Aston Martin): $5 millones de dólares Pierre Gasly (Alpine): $5 millones de dólares Kevin Magnussen (Haas): $5 millones de dólares Alex Albon (Williams): $3 millones de dólares Lance Stroll (Aston Martin): $2 millones de dólares Nico Hülkenberg (Haas): $2 millones de dólares Guanyu Zhou (Alfa Romeo): $2 millones de dólares Oscar Piastri (McLaren): $2 millones de dólares Yuki Tsunoda (AlphaTauri): $1 millones de dólares Daniel Ricciardo (AlphaTauri): $1 millones de dólares Logan Sargeant (Williams): $1 millones de dólares

Sigue leyendo:

– Medios internacionales critican a Sergio “Checo” Pérez por su mal rendimiento en el Gran Premio de Singapur

– Checo Pérez tras la debacle en el GP de Singapur: “Fue un desastre total”

– Desastre en Red Bull: Verstappen y Checo Pérez fuera de la Q2 y quedan lejos en la parrilla del GP de Singapur