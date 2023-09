Latinos enfrentan burlas de otros latinos por no hablar español; avanza el uso del spanglish

El 54% de los hispanos o latinos que no hablan bien español han sido avergonzados por otros latinos, quienes consideran que esas personas no son “suficientemente latinas”, porque no hablan bien dicho idioma.

“Aproximadamente la mitad de los hispanos estadounidenses que no hablan español se han sentido avergonzados”, revela el reporte adelantado a este diario. “El 54% de los hispanos que reconoce que habla un poco de español dice que otra persona hispana los ha hecho sentir mal por ello”.

El reporte indica que el 75% de las personas que hablan español dice que puede mantener “bien o bastante bien” una conversación en ese idioma, pero quienes lo hablan poco enfrentan burlas y otras personas reconocen haber sido testigo de tales actos para desatar vergüenza.

“Algunos hispanos hacen bromas sobre quienes no hablan español”, acota el reporte. “Cuatro de cada diez adultos hispanos dicen que escuchan a otros hispanos hacer bromas, muy a menudo o con mucha frecuencia, sobre hispanos que no hablan español o no lo hablan bien”.

El 24% de los latinos encuestados reconoce que apenas puede establecer una conversación o “nada”, una cifra que aumenta entre la tercera generación en Estados Unidos de una familia.

“Entre los latinos de tercera o una generación superior, una proporción mucho mayor no son hispanohablantes: cerca de dos tercios (65%) de los latinos de tercera o superior generación dicen que no pueden mantener bien una conversación en español”, revela el reporte.

Como ejemplos de las burlas a personas por no hablar español se menciona el video viral de un joven aficionado al fútbol mexicano-estadounidense, quien fue cuestionado por en español sobre el resultado de un partido, pero no pudo hilar frase, “provocando burlas en línea hacia sus padres por no enseñarle español”.

“Este tipo de vergüenza en torno al español no es nueva”, señala el informe. “Durante las primarias presidenciales de 2016, el senador Marco Rubio cuestionó al senador Ted Cruz sobre su capacidad para hablar español. Algunos interpretaron esto como si Rubio estuviera insinuando que Cruz no era ‘suficientemente latino'”.

La evolución del spanglish

El uso del spanglish se ha extendido entre los hispanos, ya que el 63% afirma hablar “algunas veces” o “con frecuencia” esta combinación español e inglés.

“El estatus y la generación de inmigrantes están relacionados con la frecuencia con la que se usa el espanglish”, indica el informe. “Los hispanos de segunda generación son más propensos que los hispanos de tercera o superior generación a decir que usan spanglish al menos algunas veces (72% contra el 45%)”.

El 52% de los encuestados que son de tercera generación o más señalan que “rara vez o nunca” hablan en spanglish, una práctica que es más común entre personas bilingües.

“Los latinos bilingües tienen más probabilidades de utilizar el spanglish que los latinos que dominan el inglés o el español”, se expuso. “La mayoría de los latinos bilingües reportan usar spanglish al menos algunas veces (77%), y aproximadamente la mitad (52%) dice que lo hacen muy o extremadamente a menudo”.

¿Es importante hablar español?

El 85% de los latinos piensa que es “algo o menos importante” hablar español para las futuras generaciones de esta población en Estados Unidos, incluso un alto porcentaje considera que el idioma no es importante para ser considerado latino.

“El 78% de los hispanos estadounidenses dice que no es necesario hablar español para ser considerados hispanos”, apunta el reporte.

Sin embargo, hay quienes opinean que su “identidad hispana es extremadamente o muy importante”, por ello creen que es importante que las generaciones futuras hablen español.