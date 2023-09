Nave espacial de la NASA sobrevuela una explosión solar y lo capta todo en cámara

En el año 2022, el Sol desató una de sus emisiones más intensas de plasma y campos magnéticos desde que comenzamos a observarlo de cerca. En medio de este fenómeno, la Sonda Solar Parker de la NASA navegó valientemente, capturando impresionantes imágenes y proporcionando a los científicos un tesoro de nuevos datos para entender la interacción entre el ardiente plasma solar y el polvo interplanetario circundante.

El video, publicado por científicos del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, revela una eyección de masa coronal (CME) de notable potencia. Las CME son colosales erupciones de plasma supercaliente que emergen de la atmósfera solar, compuestas por partículas cargadas que, si impactan contra la Tierra, pueden causar interferencias en las comunicaciones radio y otros disturbios.

NASA’s #ParkerSolarProbe has now become the first spacecraft ever to fly through a powerful solar explosion near the Sun. https://t.co/VFUBGsFt0r@NASASun @NASASolarSystem pic.twitter.com/rgR5l17nWt