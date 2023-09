La NASA revela los resultados del informe sobre el fenómeno ovni

La NASA declaró este jueves que el estudio de los ovnis requerirá nuevas técnicas científicas, incluidos satélites avanzados, así como un cambio en la forma de percibir los objetos voladores no identificados.

La agencia espacial hizo públicas sus conclusiones tras un estudio de un año de duración sobre los ovnis. El panel de la NASA, compuesto por expertos en campos científicos que van desde la física a la astrobiología, emitió el informe después de celebrar su primera reunión pública en junio.

The full report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team can be found here: https://t.co/RoY8p9ce5l

Based on the team's recommendations, NASA will appoint a director of UAP research. At 10am ET (1400 UTC), we'll livestream a briefing from…

— NASA (@NASA) September 14, 2023