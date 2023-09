Ryan García podría debutar en 140 libras el 18 de noviembre contra un oponente “superior”

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, señaló que el 18 de noviembre es la fecha a la que están apuntando para el regreso al cuadrilátero y debut de Ryan García en las 140 libras, pero no quiso mencionar ningún oponente.

En una entrevista en vivo por DAZN, De la Hoya informó que la pelea debería ser en Los Ángeles, aunque todavía no está confirmado, y que conseguirán un rival superior para que luego García vaya tras “el pez gordo” de la división.

“Depende del oponente y de lo que quiera Ryan. Hablaremos con él en breve, pero estamos apuntando al 18 de noviembre. Con suerte, será en Los Ángeles, pero no lo sabemos. Aún no (si tiene a alguien en mente para la próxima pelea de García). Realmente no puedo decir a nadie, o agregarán otro cero detrás de las negociaciones”, dijo.

Ryan García junto Óscar De La Hoya. Foto: Tim Warner/Getty Images.

“Conseguiremos un tipo superior. Mira, Ryan viene de una derrota por nocaut. Así que yo, como promotor, tenemos que asegurarnos de qué es lo mejor para su carrera, emparejarlo correctamente y traerlo de regreso, y luego ir tras el pez gordo”, agregó.

De acuerdo con BoxingScene, Óscar Duarte en uno de los principales candidatos para Ryan García. El mexicano de 27 años se recuperó de una derrota por decisión dividida ante Adrián Estrella en febrero de 2019 y cuenta con once victorias consecutivas, la última ante D’Angelo Keyes el pasado mes de mayo.

Además, el mismo medio digital indicó que Arizona y Texas podrían ser otras sedes que Golden Boy tienen en mente para realizar la pelea de regreso de García como cabeza de una cartelera exclusiva de DAZN.

Cabe destacar que según con el periodista Dan Rafael, King Ry también podría medir fuerzas con Pedro Campa, que viene de perder sus últimas dos peleas. Otra opción mencionada por el mismo Óscar de la Hoya es Ohara Davies. El retador obligatorio se enfrentaría al campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Rolando ‘Rolly’ Romero, pero se lesionó. Por ello, García podría tener el chance de disputar el cinturón vacante contra el pugilista británico.

Gervonta Davis noqueó a Ryan García y acabó con su invicto en el deporte. Foto: Al Bello/Getty Images.

El californiano busca recuperarse después de perder su invicto ante Gervonta Davis el pasado mes de abril cuando fue noqueado con un golpe al cuerpo en el séptimo round de la pelea. Después de la derrota, Ryan García contrató a Derrick James como su nuevo entrenador y también entró en un conflicto con De la Hoya, quien lo demandó para que cumpliera el acuerdo con Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y está en búsqueda de un oponente para hacer su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

