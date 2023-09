Surgen rumores de romance entre Odell Beckham Jr. y Kim Kardashian

Odell Beckham Jr. y Kim Kardashian están en medio de un rumor que ha captado la atención de la prensa estadounidense. Ambos, sin compromisos sentimentales en este momento, exploran la posibilidad de un romance entre dos figuras públicas de renombre.

La noticia se originó en TMZ, uno de los medios más influyentes de Estados Unidos, que informó que el jugador de los Ravens de Baltimore de la NFL y la protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians” están considerando una relación más cercana. No obstante, TMZ subraya que, hasta ahora, Odell y Kim Kardashian son simplemente amigos y comparten tiempo debido a sus numerosos conocidos en común.

¿Cuáles son las parejas anteriores de Odell Beckham Jr. y Kim Kardashian?

De acuerdo con la revista People, OBJ puso fin a su relación con Lauren Wood, con quien estuvo en pareja durante varios años y tienen un hijo juntos. La separación de Odell y su pareja se confirmó a principios de este año. La pareja dio la bienvenida a su hijo en febrero del año pasado y lo nombraron Zydn. Curiosamente, su nacimiento ocurrió el 17 de febrero, apenas cinco días después de que OBJ ganara el Super Bowl con los Rams de Los Ángeles.

Por otro lado, la última pareja conocida de Kim Kardashian fue el comediante Pete Davidson, con quien terminó después de nueve meses de noviazgo en agosto de 2022. Ha transcurrido un año desde que Kim anunció públicamente su soltería y durante ese tiempo se enfocó en sus hijos y en sus negocios.

En la actualidad, los rumores sugieren que Kim Kardashian podría estar dispuesta a abandonar su soltería para iniciar una relación con el receptor de los Ravens.

Es relevante destacar que la relación entre Kim Kardashian y Kanye West fue una de las más notorias en el mundo del entretenimiento. Kim, una influyente empresaria siempre bajo el foco de atención, y Kanye, un polémico rapero cuyas declaraciones han generado críticas y la pérdida de acuerdos lucrativos con marcas como Adidas, GAP y Balenciaga, formaron una familia después de contraer matrimonio.

Sin embargo, enfrentaron una serie de dificultades que culminaron en su separación en 2021. A pesar de conocerse desde principios de la década de 2000, pasaron años antes de iniciar un romance.

Además, en una nueva serie documental de Sky llamada “House Of Kardashian”, Caitlyn Jenner afirmó que su hijastra, Kim Kardashian, planificó estratégicamente su ascenso a la fama al comienzo de su carrera. La serie de tres partes, que se estrenará en Sky Documentaries y Now TV a principios de octubre, tiene como objetivo mostrar diversas perspectivas sobre las Kardashian y desafiar las percepciones existentes sobre ellas.

El tráiler incluye a Caitlyn riendo cuando se le pregunta sobre su relación con su ex esposa Kris Jenner, y un entrevistado afirma que las Kardashian han “redefinido el sueño americano”.

En una declaración compartida por Sky, Caitlyn expresó su orgullo por todos sus hijos e hijastros y su participación en la serie para destacar la influencia y la habilidad de su familia para mantener la atención del mundo a lo largo de los años.

Finalmente, Kim Kardashian elogió públicamente las habilidades artísticas de su hija de 10 años, North West, quien compartió una impresionante obra de arte en Instagram Stories. La pintura de North representa una hermosa puesta de sol sobre el agua y muestra su talento en el arte.

Kim reveló por primera vez las habilidades artísticas de North en 2021, cuando compartió una pintura de un paisaje montañoso que su hija había creado a la edad de 7 años. Las dudas en línea sobre la autoría de las obras de North llevaron a Kim a defender a su hija en Instagram Stories.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian regaña a su hijo Saint a lo “latino” por hacerle grosería a paparazzi

El Regreso de American Horror Story con Kim Kardashian

Kim Kardashian mostró su cinturita de avispa en un modelito de croptop y joggers

Kim Kardashian y el bolso de $100,000 dólares con el que conquistó las calles de Japón