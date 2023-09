AMLO cancela encuentro con Biden en foro de la APEC por malas relaciones diplomáticas con Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación de su encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden, que se realizaría durante su participación en la reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2023, a realizarse en California, Estados Unidos, al argumentar malas relaciones diplomáticas con Perú.

“No voy a asistir a la Cumbre de San Francisco, porque no tenemos relaciones con Perú… Es para ver lo de Asia-Pacífico. Y no queremos participar en eso, con todo respeto”, señaló.

“Viene él (Joe Biden) o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy amable, atento y son muy buenas las relaciones”, comentó.

A pesar de que en agosto pasado el Gobierno mexicano ya había confirmado la participación de López Obrador en la APEC, que se realizará del 11 al 17 de noviembre de 2023 en San Francisco, California, la asistencia a esta reunión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue motivo suficiente para la cancelación del mandatario mexicano.

Para tratar de compensar su inasistencia, López Obrador dijo que le propuso a su homólogo Joe Biden dos cosas: lo invitó a visitar México y sostener un encuentro ya sea en noviembre en Washington o en Canadá durante la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Me mandó invitar el presidente Biden y le propuse dos cosas: una que nos daría mucho gusto que nos visitara, lo invite a ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta una empresa que se dedica a construir plantas de licuefacción, una muy grande en Altamira y va a ser la más importante para exportar más y se está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a eso lo estoy invitando a que visitemos esa plataforma y al mismo tiempo es una planta de licuefacción en la costa del Golfo… Lo estoy invitando también a Oaxaca o a ver el Tren Maya ”, dijo.

“Y si no es posible en noviembre, pues nos vemos en enero, que se va a llevar a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá, aunque va a hacer mucho frío, casi como en Tepetitán”, precisó.

Andrés Manuel López Obrador ha declarado abiertamente su desconocimiento a la presidencia de Dina Boluarte tras el golpe de estado que propició la salida de Pedro Castillo, mientras que el Congreso peruano calificó de persona non grata a López Obrador por su supuesto injerencismo en la política de ese país.

