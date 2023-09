El expiloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel presentó sus “hoteles para abejas”, con los que busca luchar a favor del medioambiente

El expiloto alemán de Fórmula 1 Sebastián Vettel presentó este jueves en Japón el proyecto con el que pretende luchar a favor del medioambiente y la biodiversidad.

El excorredor que fue tetracampeón de Fórmula 1 con la misma escudería con la que ahora corren Checo Pérez y Max Verstappen, presentó sus “hoteles para abejas”, los cuales instaló, con ayuda de un carpintero en la curva 2 del circuito de Suzuka, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Japón

Este proyecto, cuyo nombre oficial es “Buzzin Corner” consistió en, además de colocar colmenas artificiales, pintar los pianos de la curva a rayas negras y amarillas.

Max Verstappen (i), Sergio Pérez (c) y Christian Horner (d) posaron para los medios. Foto: Getty Images.

En dicha presentación, con Vettel como rostro de la iniciativa, estuvieron presentes los 20 pilotos de la parrilla actual de Fórmula 1 y los 10 jefes de las escuderías que compiten, lo que habla de la seriedad del proyecto y el apoyo que hay detrás esto.

La foto del recuerdo con todos los pilotos y jefes de las escuderías apoyando la iniciativa. Foto: Getty Images.

Sebastian Vettel descarta volver a la Fórmula 1

El excorredor, quien se retiró el año pasado de la máxima competencia de automovilismo del mundo, descartó tener ganas de volver a correr profesionalmente y aseguró que por el momento su mente está fija en esta iniciativa.

“Por ahora, no he pensado en volver. He disfrutado con este proyecto. La Fórmula 1 fue el centro de mi vida durante mucho tiempo, pero una vez que sales, te das cuenta de lo grande que es el resto del mundo y de lo pequeño que es en cierto modo el campeonato“, mencionó el campeón de la Fórmula 1 del 1010 al 2013 en una entrevista para Motorsport.

Con esto echó por tierra todos los rumores que lo colocaban de vuelta en Red Bull Racing, sustituyendo al mexicano Sergio Pérez.

Finalmente, reconoció que extraña la competencia, pero aseguró que en algún momento tenía que dejarla.

“Claro que lo echo de menos, pero también creo que en algún momento es hora de que todos sigamos adelante”, concluyó.

