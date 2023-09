La Administración Biden anunció un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por $325 millones

El presidente Joe Biden anunció el jueves un nuevo paquete de ayuda por valor de $325 millones de dólares para Ucrania durante la visita del presidente ucraniano Volodimir Zelensky a Washington D.C.

Biden hizo ese anuncio al inicio de una reunión en la Casa Blanca entre miembros de su gobierno y del gobierno ucraniano, encabezado por el mandatario Volodimir Zelensky.

Biden recibió al presidente de Ucrania Volodimir Zelensky en la Casa Blanca. /Foto: Evan Vucci/POOL/EFE

El último paquete de ayuda se centrará en reforzar las capacidades de defensa aérea de Ucrania, dijo Biden. “Hoy aprobé el siguiente tramo de asistencia de seguridad de Estados Unidos a Ucrania, que incluye más artillería, más municiones, más armas antitanques y la próxima semana los primeros tanques estadounidenses Abrams serán entregados a Ucrania”.

El nuevo paquete de ayuda no incluye los misiles de largo alcance ATACMS, que Kiev lleva reclamando con insistencia desde hace meses y que Washington se ha negado a proporcionar por temor a provocar una escalada bélica con Rusia.

Sin embargo, el paquete sí contiene armamento para fortalecer las defensas aéreas de Ucrania contra los ataques rusos, tanto en la actualidad como durante la próxima temporada invernal, cuando Rusia podría volver a atacar infraestructuras críticas como el suministro eléctrico necesario para mantener la calefacción en los hogares.

En concreto, incluirá otra batería de defensa antiaérea HAWK, que permite derribar aviones, así como sistemas capaces de interceptar misiles con el fin de proteger a la población civil.

Estados Unidos también enviará a Ucrania municiones de artillería y bombas de racimo, tal y como anunció Biden en julio pese a las críticas de organizaciones como Human Rights Watch (HWR), a las que preocupa el impacto de ese armamento sobre la población civil.

La visita de Zelensky a EE.UU.

Además de reunirse con Biden, Zelensky tuvo una reunión a puerta cerrada el jueves por la tarde con senadores estadounidenses, muchos de los cuales elogiaron públicamente al líder en tiempos de guerra después.

Zelensky escribió en una publicación en X el jueves, agradeciendo a todos en Estados Unidos por su apoyo.

El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell también recurrió a X para compartir una foto con Zelensky y escribió que “el apoyo estadounidense a Ucrania no es caridad. Va en nuestro propio interés directo”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano por California), dijo el jueves que rechazó la solicitud del presidente ucraniano de pronunciar un discurso conjunto ante el Congreso.

“Zelensky pidió una sesión conjunta, simplemente no tuvimos tiempo. Ya ha concedido una sesión conjunta”, dijo McCarthy a los periodistas el jueves.

Un llamado que muestra los horrores de la guerra

Zelenski concluyó su visita a Washington con un emotivo discurso destinado a acercar la dura realidad de la guerra al pueblo estadounidense y destacar los valores que unen a las dos naciones, en un intento de mantener su apoyo frente a Rusia.

Durante su discurso, Zelenski, conocido por sus habilidades comunicativas, presentó a varios protagonistas de la guerra, desde Yvonne, un joven ucraniano de 17 años que perdió una pierna en un ataque ruso, hasta Sasha, una niña de 10 años que sufrió graves heridas en las manos durante un ataque de soldados rusos en Bucha.

“No hay un alma en Ucrania que no sienta gratitud hacia ustedes, Estados Unidos. Siento gratitud por ustedes, las personas que nos ayudan no porque tienen que hacerlo, sino porque su corazón no les permite actuar de otra manera”, afirmó Zelenski.

El discurso, que tuvo como escenario los emblemáticos Archivos Nacionales, marcó el final a la visita de Zelensky a Washington, desde donde se dirigirá a Ottawa, según informó la embajada de Ucrania en Estados Unidos.

Con información de EFE

