Paso a paso cómo reclamar la pensión alimenticia a deudores migrantes

MÉXICO- De algo está segura Alicia Hernández: “No me voy a dar por vencida”. Esta inmigrante de 35 años que cambió su nombre por razones estratégicas quiere justicia y espera lograrla tarde o temprano porque su ex pareja no le ha dado manutención para sus hijos de 13 y 14 años desde que el más joven de éstos tenía unos cuantos meses.

“Ha sido muy difícil sacarlos adelante sola”, dice en entrevista con este diario.

Radicada en Atlanta, Alicia Hernández es uno de los miles de casos de mujeres mexicanas en Estados Unidos que aún no se reportan a las autoridades locales que el padre de sus hijos fue deportado a México y no paga la manutención de los menores. Pero pronto lo hará.

Según el Programa Recíproco para el Cobro de Pensiones Alimenticias México- Estados Unidos (UIFSA), México ha recibido apenas 110 solicitudes de pensión alimenticia de 27 estados de la Unión Americana mientras que México ha solicitado desde aquí 1,485.

“La ley UIFSA permite que cuando el deudor alimentario está fuera del estado donde residen sus hijos menores se les pueda localizar, llevar ante un tribunal local que decide si corresponde la pensión y el monto para que los padres cumplan”, precisó Noemí Hernández, coordinadora de derecho de la familia del área de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En entrevista con este diario, la funcionaria explicó que actualmente la cancillería promueve un manual que busca explicar de manera sencilla y didáctica el paso a paso para que las familias afectadas puedan denunciar a los padres que no cumplan con la obligación de dar sustento económico a los menores de edad.

Aclara que no corresponde a consulados en EE.UU. ni a las sedes de emisión de pasaportes en México o las oficinas centrales de la SRE exigir la pensión, sino facilitar el trámite ante los juzgados estatales mexicanos o estadounidenses.

Para ello, lo primero que tiene que hacer una mujer abandonada a su suerte con sus hijos por parte de su pareja ?que son la mayoría, aunque también hay casos de madres desobligadas? es llamar al teléfono +52 55 36865100 y pedir la extensión 7649 o 7698 o 4688, si se encuentran en México; desde el extranjero, las extensiones 7648 o 7690 y plantear el caso.

También pueden escribir al correo dgpmexterior@sre.gob.mx o asistir personalmente a las oficinas de trámite de pasaporte en cada estado de México; en EEUU, pueden acudir o a las consulares.

EN EE.UU.

Noemí Hernández sugiere que en los casos de las madres que están en EE.UU. es mejor acudir primero a las oficinas de child support, cuyos nombres varían de acuerdo a cada estado y cada uno tiene un proceso a seguir para demandar la pensión alimenticia en otro país.

Ahí les van a pedir los siguientes datos del deudor: fecha de nacimiento, identificación, si es posible; el nuevo domicilio, la ciudad y los datos del empleador. Con base en esta información, las oficinas de child support llevan el caso a un tribunal local que decide, con base en la investigación, el monto de la pensión y si debe pagarse.

Para cualquier trámite pueden recibir apoyo por parte de la cancillería, sea que el padre esté en México o en Estados Unidos. “Lo más difícil es lograr que se ejecute el pago, pero todos los años hay cientos de sentencias a favor y se cobran cientos de millones de dólares que se mandan cheques o en depósito a cuenta bancaria.

El programa tiene décadas de funcionar, pero se acumulan casos porque cada uno de ellos queda abierto hasta que los niños cumplen los 18 años, independientemente de que los padres se muden de un estado a otro de la Unión Americana o en México. Cada vez que hay un cambio de entidad hay que volver a demandar el pago, si el padre no lo hace.

Por otro lado, hay estados de EE.UU. que no colaboran en el tema. De acuerdo con la información de la SRE son: Florida, Ohio, Alabama, Colorado, Iowa, Pennsylvania, Virginia y Nebraska.

“Dicen que no hay un tratado internacional y, entonces, recíprocamente no se tratan aquí casos de esos estados”, reconoce Hernández.

EN MÉXICO

Cuando los hijos están en México y el deudor está en Estados Unidos el procedimiento es directamente con la SRE. El camino inicia con el reporte en las oficinas de trámite de pasaporte o en las oficinas de Avenida Juárez 20.

La cancillería manda la solicitud a los tribunales de cada estado de EE.UU. donde radica el padre y se encarga de estar en contacto con la familia en México. El tiempo del proceso hasta la resolución, aclara la funcionaria Hernández, depende de la cantidad de datos que se puedan proporcionar del deudor.

“Si no saben la ciudad en donde vive o trabaja es muy difícil que una autoridad llegue a una sentencia satisfactoria o si no saben el patrón o el monto del salario”, detalla.

“Es sorprendente cómo muchas mujeres se saben allegar de los documentos necesarios, se ponen en contacto con un contador, con un cuñado, una suegra o cómplices; guardan el ITIN (número alternativo para reportar impuestos) o estados de cuenta”.

Aunque ellos sean indocumentados, encuentran la forma, destaca: “Lo que aconsejo es que la demanda por pensión alimenticia se haga lo más pronto que sea posible después de que el padre deja de pagar”.

No es un proceso fácil. Puede durar pocos meses o años si no se hace correctamente.

Actualmente se encuentra en el tintero del congreso una propuesta que busca que se niegue también la matrícula consular a los deudores alimentarios. Por ahora, el congreso aprobó que se niegue el pasaporte a quienes aparezcan en un padrón. Para ello, debe haber una denuncia.

SOLICITUDES HECHAS (H) Y RECIBIDAS (R) POR MÉXICO

Arizona 64 (H) – 9(R)

Arkansas 3-0

California 713- 20

Carolina del Norte 59- 2

Colorado 0-1

Connecticut- 0-1

Columbia 0-7

Filadelifia 0-16

Georgia 26-0

Idaho 4

Illinois 107- 2

Indiana 18

Kansas 11

Luisiana 3

Massachusetts 2

Michigan 18

Minessota 13

Nebraska 6-1

Nevada 32-2

Nueva Jersey 0-3

Nueva York 61-19

Nueva Orleans 0-2

Nuevo México 8-1

Oregón 10-1

Pensilvania 8-1

Raleigh 0-2

Texas 275-6

Utah 28-1

Virginia 0-1

West Virginia 0-1

Washington 28

Washigton D.C 2

Total: 1485- 110

Fuente: SRE

Cifras actualizadas al 30 de junio de 2023.

Sigue leyendo:

? Soldados ubicaron la casa de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán, pero escapó por una puerta falsa

? Hallan calcinadas a cinco de seis mujeres que fueron interceptadas por un grupo criminal en México

? Descubren camioneta con compartimento secreto para ocultar droga; el dueño lo activó por error al ser detenido