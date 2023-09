Por una comunidad próspera en Inland Empire, una área aislada y de mucho crecimiento

En tan solo un año de su existencia, el fondo para Cultivar Oportunidades para los latinos en Inland Empire (fondo CIELO) ha logrado recaudar más de un millón de dólares para apoyar a las organizaciones e iniciativas dirigidas por los latinos.

El fondo CIELO fue creado por la Fundación de la Comunidad del Inland Empire (IECF) en el 2022 en celebración al aniversario 80 de la fundación. Según la página web de IECF, el objetivo del fondo CIELO es apoyar e invertir en organizaciones que dirigen y sirvan a los latinos en el área.

“Al aumentar el número de latinos en la comunidad en el Inland Empire, también deberían incrementar las inversiones que hacemos en la gente, las organizaciones, y las oportunidades para ayudar que nuestra comunidad sea próspera”, dijo Jesse Melgar, miembro de IECF y creador del fondo CIELO.

Jesse Melgar es fundador y director del fondo CIELO.

“Por esa razón creamos el fondo CIELO, un fondo creado por nosotros y para nosotros, que apoya nuestras historias y experiencias y ayuda a las organizaciones para que sirvan a los que más lo necesiten”.

Tras iniciar, el fondo CIELO ha otorgado 280 mil dólares a 25 organizaciones, 125 mil dólares en becas a estudiantes universitarios latinos e investigaciones originales. Además, ha apoyado a asociaciones narrativas al publicar sus historias en el segmento IE Latino Voices en la radio KVCR/NPR y el periódico Desert Sun.

Según el fondo CIELO, su gran éxito es debido a las inversiones de sus contribuidores, incluyendo a la Dotación de California, la Fundacion Weingart, la Fundación James Irvine, entre otras fundaciones, instituciones y corporaciones.

“Estamos muy agradecidos con todos los que han apoyado al fondo CIELO de IECF”, dijo Brie Griset Smith, la vicepresidenta sénior de donaciones caritativas de IECF. “Espero traer más donadores a esta causa significativa porque al abrir oportunidades para los latinos en el Inland Empire, podemos crear igualdad en áreas de educación, salud y bienestar, poder, y más”.

Ariana Aparicio es una de las becarias del fondo CIELO.

El creador del fondo CIELO enfatizó en la importancia del fondo en traer más recursos filantrópicos al Inland Empire.

“Queremos celebrar este gran logro, pero también nos queremos volver a comprometer a seguir esforzándonos para fortalecer nuestra región, la que, en el 2026, promete tener una población donde el 74 por ciento sean latinos”.

Investigaciones originales

Entre las nuevas investigaciones del fondo CIELO se encuentran los reportes: Inclusive Leadership: Examining Disparities in Nonprofit Board Governance for Latinos in the Inland Empire, escrito por Latinos LEAD –una organización sin fines de lucro que prepara a los latinos para que formen parte de juntas directivas–y Se Ve! Se Siente! El Pueblo Está Presente: A Qualitative Analysis of a Region in Transition from the Perspectives of Latino Organizational Leaders, escrito por el Dr. Juan de Lara del Centro de estudios Latinx y de América Latina en la Universidad del Sur de California.

El reporte de Latinos LEAD muestra que, aunque los latinos forman el 52 por ciento de la población, únicamente representan el 13 por ciento de puestos en la junta directiva. Mientras tanto, el reporte del Dr. Juan de Lara destaca ideas para empoderar a la comunidad latina.

Becarios del fondo CIELO en Inland Empire.

Becas para estudiantes universitarios

Este año, también se inauguró el programa de becarios del fondo CIELO para brindarles apoyo financiero a estudiantes latinos universitarios. En total, el fondo repartió 125 mil dólares en becas a 83 latinos universitarios en el Inland Empire.

Entre los becados está: Ariana Aparicio Aguilar, una alumna indocumentada nacida en la Ciudad de México, es la primera en su familia en ir a la universidad y quien, al iniciar su carrera estudiantil, obtuvo un bachillerato en sociología en la Universidad Estatal de Sonoma.

Con la ayuda del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Aguilar dijo que pudo continuar sus estudios y obtuvo una maestría en la Universidad de Harvard. Actualmente, la joven se encuentra estudiando en la Universidad de California, Riverside para obtener su doctorado.

“Es mi tercer año en el programa de doctorado y estoy enfocando mis estudios en los estudiantes de postgrado indocumentados”, dijo Aguilar.

Según la beneficiaria del fondo CIELO, se siente muy orgullosa de recibir esta beca porque se siente más cerca de cumplir sus deseos profesionales.

“Siendo latina de primera generación en postgrado, estoy consciente que obtener un título es un gran reto”, expresó Aguilar. “Recibir este premio me hace sentir halagada por la comunidad –me hace sentir que estoy un paso más cerca de obtener mi título y cumplir mis deseos profesionales. Gracias a el fondo CIELO por su generosidad”.