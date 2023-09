Revelan comentarios transfóbicos de Emma Roberts en el set de American Horror Story

Angelica Ross, quien forma parte de “American Horror Story”, expuso durante una sesión en vivo en las redes sociales que la actriz Emma Roberts hizo comentarios transfóbicos en su contra, algo que muchas personas transgénero soportan todos los días. Según la famosa, Emma estuvo bromeando durante el set gritando que “Angélica estaba siendo mala con ella”.

Muchos fans dedujeron que le estaba diciendo estas cosas al director de la serie John J. Gray, quien, para poner fin a las tonterías, simplemente dijo: “Vale, señoras, ya saben, ya es suficiente. Volvamos al trabajo”. Según Ross, fue entonces cuando Emma mostró su transfobia al responder: “¿No te refieres a dama?”. Por supuesto, esto implica que solo había una mujer entre ellos dos.

Angélica recuerda que se sintió furiosa con la actriz, ya que no era la primera vez que se comportaba grosera con ella. “Estoy parada allí, ella se alejó y mi sangre está hirviendo. Hirviendo porque pienso, si digo algo, el problema seré yo. Y lo sé porque hubo alguien que habló sobre lo que ella estaba haciendo y tuvo repercusiones por ello. Ella no, ellos lo hicieron”.

Angélica Ross también contó que en otra ocasión estaba bromeando con su coprotagonista Cody Fern y tratando de imitar su acento cuando Emma decidió burlarse de ella haciendo una voz muy grave.

“No sabía que tenía uno. Emma luego copió mi voz, se río y la bajó varias octavas. Me estremecí. Ella me leyó en busca de sangre con mis propias palabras, por supuesto, después de eso me sentí cohibida por mi voz en el set”, recordó. Angelica Ross no solo estaba enojada por las actitudes transfóbicas que Emma Roberts tenía hacia ella. Dijo que la actriz no es precisamente una buena persona a la hora de trabajar.

Después del primer incidente, Ross explicó: “Cuando vi que eso sucedía, pensé: ‘Ya terminé’. He terminado.’ No hablé con esa persona en todo el tiempo después de eso. Ella me dijo que podía sentir la energía saliendo de mí. Ella me dijo: ‘¿Estás bien? No has estado hablando’. Yo dije, ‘Mmhmm’, porque no quería entrar en conflicto. Has estado jugando juegos mentales con todos en el set y todos han estado esperando el momento en que me atraparías”.

Emma Roberts tiene fama de generar ambientes hostiles

Aunque nadie en el elenco ha expuesto a Roberts, Ross aseguró que es la única víctima de la actriz, ya que ella también “irritó a todos los miembros del elenco en el set de ‘American Horror Story: 1988′”. En 2019, fue la última vez que Emma Roberts participó en la saga desde esta nueva entrega.

Supuestamente, una vez que Angelica Ross expuso estas actitudes, los fanáticos acudieron a Emma Roberts para amenazarla. Ross dijo que no era divertido amenazarla ni ser violento con ella; sin embargo, agregó: “Déjame dejar algo absolutamente claro”, escribió Ross. “Agradezco el apoyo, pero por favor no bromeen sobre la violencia hacia Emma. Bromeen sobre que ella tendrá que rendir cuentas”.

Por supuesto, Emma Roberts se enteró de todo y supuestamente se disculpó con Ross en privado. Agradeció las disculpas, pero la animó a utilizar su plataforma para apoyar la causa y ayudar a la gente a entender por qué estas actitudes son incorrectas:

“Gracias @RobertsEmma por llamar y disculparte, reconociendo que tu comportamiento no fue el de un aliado. Dejaré la línea abierta para dar seguimiento a su deseo de hacerlo mejor y apoyar causas de justicia social con su plataforma”.

Por si fuera poco, Emma Roberts no solo se ha ganado la fama de generar ambientes hostiles de trabajo. Parte de su pasado también se ha visto marcado por la violencia que ejerce. Fue en 2013 cuando Emma Roberts fue acusada de golpear a su novio de aquel entonces, el también actor Evan Peters, de 36 años de edad.

