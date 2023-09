Gerard Piqué concederá primera entrevista en televisión abierta en España desde su separación con Shakira

El presidente de la Kings League y excapitán del FC Barcelona, Gerard Piqué, se sentará a hablar en el show de entrevistas Joaquín el Novato, el cual se transmite en señal de TV abierta en España por la cadena Antena 3, el mismo es conducido por el mítico excapitán del Betis, Joaquín. Además Piqué estará acompañado de su socio Ibai Llanos, el reconocido streamer español, por lo que promete ser un programa de colección.

La noticia de la próxima entrevista que concederá Gerard Piqué, salió al ruedo luego de que Shakira sacara otro tema en el que muestra que aún no ha olvidado su relación con el exfutbolista español y hace referencia a él junto al grupo Fuerza Regida, en una canción en donde se habla sobre el trato laboral con una niñera y en el que la colombiana acusa al catalán de no haberla indemnizado, también ironiza con la vida sobre su exsuegro, etc. De esta manera se espera que el campeón del mundo con la selección española, tenga la oportunidad por fin de contar su versión de los hechos luego de las tantas canciones de la cantante colombiana.

Gerard Piqué durante la final de la Kings League (Foto: Borja B. Hojas/Getty Images)

La condición de Gerard Piqué para acceder a la entrevista

Se dice que la condición de Gerard Piqué para acceder a conceder dicha entrevista, fue que junto a él estuviera Ibai Llanos, su socio en la Kings League y famoso streamer español, reconocido a nivel mundial. La presencia de Llanos le garantizaría a Piqué que la entrevista no se centrara únicamente en su vida personal, sino que también podría promocionar su competición y algunos otros proyectos personales, el formato de la competición, etc.

Pero sin lugar a dudas se espera que se pronuncie sobre las polémicas y letras de Shakira, más recientemente con su canción “El Jefe”. El hecho de que el entrevistador sea otro exfutbolista como Joaquín, parece ser un incentivo para que el catalán haya tomado la confianza necesaria de sentarse en la televisión abierta a conversar en un programa que toca distintos aspectos de los entrevistados, incluyendo su vida personal, algo en lo que el exculé ha sido muy reservado.

Gerard Pique y su pareja Clara Chia Marti en el Moto Grand Prix de Catalunya at the Circuit de Catalunya (Foto by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

Gerard Piqué y Joaquín; de tú a tú

Gerard Piqué quería sentarse a conversar con alguien que pudiera entenderlo, alguien que se pueda poner en sus zapatos, y que mejor manera de hacerlo con alguien que también a jugado al fútbol y que ha vivido todo lo que tiene que ver con este día a día, en una profesión muy bien pagada, pero con mucho sacrificio, además el excapitán del Betis es una persona muy cercana y con un gran carisma, que además sabe ganarse muy bien a sus invitados.

Antena 3 consigue la primera entrevista de Gerard Piqué en televisión tras su separación de Shakira



▪️Junto a Ibai Llanos será entrevistado por Joaquín Sánchez en la segunda temporada de #JoaquinElNovato pic.twitter.com/P9Ri0qhVNR — telemagazine (@telemgzn) September 21, 2023

La presencia de Ibai Llanos no será un problema, ya que el streamer es un entrevistado muy buscado y que además accede a pocas entrevistas, razón por la cual su presencia es más bien un plus y un nombre más que importante a la lista del programa “Joaquín el Novato”. Aún no se sabe la fecha de la emisión de un programa que de seguro estará siendo muy esperado por la fanaticada del fútbol y hasta de las noticias rosas, con un tema que sigue dando de que hablar.

