Maluma rechaza a una fanática que intenta besarlo y el video se viraliza

El cantante Maluma protagonizó un incómodo momento con una fanática que se le lanzó para besarlo a la fuerza. La reacción del cantante se ha hecho viral en redes sociales donde ya hay debates sobre si el colombiano hizo o no lo correcto.

En redes sociales circula el video en el que se aprecia al artista caminando rodeado de personal de seguridad en medio de una acumulación de fans. Una de ellas se le aventó para besarlo en la boca y Juan Luis Londoño -como es su nombre de pila- reaccionó sorprendido con gesto de sorpresa y molestia mientras la mujer le seguía pidiendo un beso.

Luego de expresarle que no quería besarla, Maluma se volteó para continuar su camino. La reacción del artista de negarle un beso a la chica que se lo quería dar a la fuerza armó una trifulca de comentarios en el perfil de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca’ donde fue compartido el clip.

Por un lado, personas defendieron al intérprete de ‘Borró Cassette’ asegurando que está muy mal que los fans se olviden de que los artistas son personas normales que merecen respeto a su espacio personal.

“Dejen el fanatismo ya por favor son personas comunes y corriente”; “¡Qué mujercitas! El hecho de que él sea hombre no tiene porqué faltarle el respeto”; “Da igual la persona que sea, famoso o no, no se puede venir a tocar ni querer besar”; “Qué asco. No tienen porque estar respondiendo los besos de los fanáticos”; “Porque él sea artista no quiere decir que se deje manosear y besar por todo el mundo”; “¿Cómo se hace para llegar a eso? Qué pena. Dignidad niñas, por Dios”; “La gente no respeta”; “Eso no se hace, gente loca”; “Está demasiado irrespetuosa la gente” y “Los fanáticos deben dejar de pensar que los artistas les pertenecen”, son algunas de las opiniones que se leen de quienes consideran que Maluma hizo lo correcto.

Mientras que otras cuestionaron lo que hizo el colombiano dejando comentarios como: “Sigan idolatrando esos les da igual los fans y por ellos es que son famosos”; “No entiendo como hay mujeres que se pueden comportar o que se mueren por esos tipos”; “Si no quieres que te saluden ni te pidan foto o autógrafo no salgas, a eso te expones, eres persona pública. Los fans te hacen y ellos te deshacen, te debes a ellos” y “Es un sobrado. Maluma acuérdate de tus fans vives así que se humilde y amable con tus fans”.

