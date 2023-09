Donald Trump culpa a Joe Biden de los problemas que enfrentan los trabajadores en el sector automotriz

La huelga desatada por los trabajadores afiliados al sindicato United Auto Workers (UAW) en contra de los fabricantes de automóviles de Ford, General Motors y Stellantis, es el argumento ideal para que Donald Trump culpe a Joe Biden de los problemas ocasionados por impulsar la fabricación de vehículos eléctricos.

“El corrupto Joe los vendió río abajo con su ridículo engaño sobre los autos eléctricos. Dentro de tres años, todos estos coches se fabricarán en China”, escribió en la plataforma Truth Social.

Asimismo, el magnate neoyorquino le advirtió a la UAW que, en caso de no apoyarlo en la boleta electoral, sus miembros terminarán quedándose sin empleo.

“Si el ‘liderazgo’ del UAW no me APRUEBA, y si no gano las elecciones, los trabajadores automotores estarán ‘fritos’, y nuestros grandes camioneros los seguirán”, enfatizó.

Aunque al interior del UAW se comparte la visión de la política de vehículos eléctricos resulta preocupante para el futuro de los trabajadores y por ello todavía no están convencidos en apoyar la reelección de Joe Biden, para Shawn Fain, presidente de dicho organismo, algo es claro, nunca respaldará a Donaldo Trump.

Donald Trump está convencido de que la producción de vehículos eléctricos le quitará liderazgo a Estados Unidos y fortalecerá a China. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

Por su parte, en la cúpula del Partido Republicano existe el convencimiento de que al fomentar la producción de vehículos eléctricos se están eliminando puestos de trabajo.

Incluso se advierte que Tesla, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del país, requiere de una mejor cantidad de empleados para fabricar sus unidades, esto con respecto a las armadoras de añeja trayectoria en el sector automotriz estadounidense.

Cabe señalar que, con el objetivo de ganarse el voto de los trabajadores en huelga, Joe Biden se comprometió a viajar la semana entrante a Michigan para establecer un acuerdo mediante el cual finalice el conflicto laboral.

“El martes iré a Michigan para unirme al paro y solidarizarme con los hombres y mujeres de UAW mientras luchan por una parte justa del valor que ayudaron a crear.

Es hora de alcanzar un acuerdo donde todos ganen y así mantener próspera la fabricación de automóviles estadounidense con empleos bien remunerados en el UAW”, escribió en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

