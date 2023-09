Mariana Seoane confiesa que acabó su relación por mensaje de WhatsApp | VIDEO

Las tecnologías de hoy en día sin duda ayudan en mucho para estar cada vez más cerca de nuestros seres queridos. Pero también pueden ser muy frías, y poco acertadas para ciertas situaciones, como acabar una relación como confesó que lo hizo la actriz y cantante Mariana Seoane.

La actriz mexicana reveló hace poco en una entrevista con Yordi Rosado que hace poco dio finalizado su romance con Gibrán Jiménez.

Pero no lo habría hecho de manera convencional, pues la también cantante confesó que además de que no acabaron por algún problema grave o infidelidad de ninguna de las partes. Ella decidió terminar por medio de un mensaje de texto.

Sí, aunque no lo crean, Seoane reveló en esta charla con Yordi cómo fue que terminó con Gibrán Jiménez su romance en marzo de 2022. La cual lo hizo por medio de un mensaje de WhatsApp, consejo que le había dado su propio padre.

“Terminó en marzo del año pasado, que tuvo que ser desgraciadamente por WhatsApp, pero cuando no puedes hablar con alguien, no hay forma… El consejo me lo dio mi papá: ‘Mándale un whatsapp, si él no lo entiende’…. Una relación es de dos, aunque el otro te ame; eso es lo único que me da ‘cosita’, porque me hubiera gustado despedirme como yo quería, pero cuando el otro lado no quiere”.

MARIANA SEOANE