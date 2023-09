Durante uno de sus conciertos Adele habla sobre los muñecos del Doctor Simi

Muchos pensaban que la moda de lanzar muñecos del Doctor Simi durante los conciertos ya había terminado, pero en las presentaciones de Adele esas figuras siempre aparecen. Ella ha agradecido esos detalles por parte de sus fans, y ahora habló al respecto, antes de interpretar uno de sus éxitos en Las Vegas.

En un video que ya se ha hecho viral la cantante británica aparece diciendo lo siguiente: “Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana…apenas me enteré de ellos durante estos conciertos, ya que las personas me los regalan…hicieron un video para mí donde me invitaban a la fábrica donde los hacen…si alguno tiene un muñeco Simi para mí y no logro verlo, pueden arrojármelo, no hay problema”.

Lo que no ha confirmado Adele hasta el momento es si acudirá al lugar donde fabrican las famosas figuras; mientras tanto, ella continúa presentándose con gran éxito en su serie de conciertos “Weekends with Adele”, en el Caesars Palace. El último de los shows está programado para el 4 de noviembre.

Sigue leyendo: